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Ekonomi

TOBB/Hisarcıklıoğlu: Devletimizi özle sektörün yanında görmekten mutluyuz

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerini değerlendirdiği açıklamasında, "Bu yaklaşımdan ötürü çok teşekkür ediyoruz

31 Ekim 2018 20:57

İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan vergi indirimlerini değerlendirdiği açıklamasında, \"Bu yaklaşımdan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Devletimizi özel sektörün yanında görmekten çok mutluyuz\" dedi.
Son üç aylık dönemde Türkiye ekonomisinin önemli bir sınavdan geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:
\"Döviz kurlarında ve faizlerde son dönemde yaşadıklarımız bize Türkiye ekonomisinin ve Türk özel sektörünün dirayetini ve gücünü bir kez daha kanıtladı.
\"Bu süreçte kamu-özel sektör birlikte sorunları tespit edip, çözüm geliştirmekten çok mutluyuz.
\"Piyasalardaki durgunluktan öncelikli olarak etkilenen otomotiv, beyaz eşya, mobilya ve konut gibi sektörlerin desteklenmesine ilişkin taleplerimizin bugün karşılık bulduğunu gördük.
\"Bu yaklaşımları için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımız Sayın Berat Albayrak’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.
\"Biz TOBB camiası olarak özel sektörümüzün sorunlarını ilgili mercilere aktarmaya ve birlikte çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz.
\"Tüm sektörlerimize bu vergi indirimlerinin hayırlı olmasını temenni ediyorum.\"
 

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