TOBB: Yaşlı turizmi Türkiye için bir fırsat

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sağlık Hizmetleri Meclis Başkan Yardımcısı Hüseyin Kahveci, Türkiye'nin engelli ve sağlık turizmi açısından büyük potansiyeli olduğunu belirterek, "Türkiye yaşlı Avrupalılara sağlık ve bakım hizmetleri sunma becerisini gösterecek kapasitede" dedi.

Gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfusa kaliteli bakım sağlamaya yönelik büyük yatırımlar yapıldığını vurgulayan Kahveci, “Nitelikli personel sayısının yetersizliği nedeniyle Avrupa yaşlılarını daha aktif ve mutlu bir yaşam sürmeleri için başka ülkelere göndermeye başlayacak” diyerek Türkiye'nin bu hareketliliğe talip olması gerektiğini kaydetti.

Sözcü'den Latif Sansür'ün haberine göre, Türkiye'nin bu sektör için hızlı olması gerektiğini söyleyen Kahveci, "Şimdiden agresif reklam ve yatırımlarla sağlık ve yatılı bakım hizmetleri, kültür ve spa turizmini öne çıkaran planlamalar yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050'de dünyada yaşlı nüfusun 2 milyara ulaşacağını belirten Kahveci, “Dünyadaki yaşlanmanın getireceği ekonomik yük ülkeler arası turizm çeşitliliğini ortaya çıkaracak. Bu durum yaşlı bakım, termal, medikal ve hatta hemşirelik hizmetini oluşturacak büyük bir pazara olarak görülüyor” dedi.