TOBB üyelerine e-ticaret sitelerine üyelik desteği verilecek

İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Ekonomi Bakanlığı, şirketlerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri yüzde 80 karşılayacak.

Ekonomi Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"E-ticaret sitelerine üyelik desteği kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tüm Türkiye’deki üyelerinin büyük ve önemli e-ticaret platformlarında yer alarak dünyaya açılabilmeleri ve ihracat yapabilmeleri adına e-ticaret projesi yürütecektir\" denildi ve şu bilgiler verildi:

\"Hiç ihracat yapmamış şirketlerimiz ihracatçı olmalarını amaçlayan bahse konu projeyle hâlihazırda ihracat yapan firmalarımızın da ihracatlarını artırması hedeflenmektedir. Mevcut projelerde yaklaşık 16 bin firmanın yararlandığı e-ticaret destek boyutlarının TOBB’un da işbirliği kuruluşu olarak proje sunmasıyla beraber hızla büyümesi öngörülüyor. Bakanlığımız destekli e-ticaret projesiyle KOBİ’lerimizin e-ticaretin sağladığı olanaklar sayesinde uluslararası ticarette yeni fırsatlara kavuşmaları amaçlanıyor.\"