TOBB / Hisarcıklıoğlu:  Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor

İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, alın terinin yerini akıl teri aldığını ve bu değişime ayak uyduramayanların da, değişimin gerisinde kalarak kaybettiğine dikkat çekti.

“İçimde Bir Girişimci Var” ana teması ile gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Turkcell ana sponsorluğunda, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Borsası, Deniz Ticaret Odası, Habitat ve PublicisLive ev sahipliğinde düzenlenen G3 Forum’da, bine yakın girişimci adayı, 80 mentörle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G3 Forum ile 8 yıldır girişimcilerin doğru insanları tanımalarını ve doğru bir network kurmalarını sağladıklarını belirtti ve şöyle devam etti:

“Türkiye’nin yıldız girişimcileriyle ve yatırımcılarla, girişimci adaylarını tanıştırıyoruz. Çünkü dünyada müthiş bir dönüşüm var, herkes ve her şey birbirine bağlanmış durumda.

“Üretim ve şirketler sürekli bir değişim halinde. Eskinin şirketleri, yerlerini yeni nesil şirketlere bırakıyor.

“Artık alın terinin yerini akıl teri alıyor. Bu değişime ayak uyduramayan, değişimin gerisinde kalan kaybediyor. Türkiye de bu anlamda büyük bir dönüşüm geçirdi ve hala bu dönüşümün içinde.

“Bu noktada, G3 Forum’a katılan gençlerimiz sayesinde ülkemizin geleceğine inancımın tam olduğunu söylemek isterim. Çünkü şimdiki girişimciler, bizden daha ileride. Hemen hepsi dil biliyor ve bilgiye bizden daha hızlı ulaşıyor; çünkü mobil yaşıyorlar. Ama öte yandan, bu genç neslin bazı dezavantajları var.

“Öncelikle artık rakipleri tüm dünya. Eskiden rekabet sadece kendi şehrimizle, ülkemizle sınırlıydı. O yüzden gençler, mutlaka dünyayı takip etmeli, muhakkak en az bir yabancı bir dil bilmeli. İkincisi, bizde sermaye yok veya az.

“O halde, nitelikli girişimler için ortak iş yapmayı öğrenmeliyiz. Çünkü birleşerek yükselen, daha fazla mesafe alıyor. Hem ekonomide büyümenin, hem ülkede huzuru sağlamanın yolu ortaklıktan kurmaktan geçiyor. İş insanı ile girişimci arasındaki fark, girişimcinin hayal ederek daha önce olmayan bir hizmet sunması; ürüne değer katmasıdır.

“O yüzden tüm gençlere her zaman hayal etmelerini ve kendilerine olan güvenlerinden asla vazgeçmeden hayallerinin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum.”

G3 Platform Başkanı Gülden Yılmaz, G3 Forumu’nda geride bıraktıkları 7 yılda, 7 binden fazla girişimci ve girişimci adayıyla bir araya geldiklerini belirtti ve şöyle devam etti:

“Binlerce yeni iş fikri burada filizlendi. Bazı katılımcılarımız çoktan iş fikirlerini hayata geçirip kendi başarı hikayelerini yazmaya başladılar.

“Öğrencilerin girişimciliğe bakış açısını ortaya koyan bu rapora göre, lisans öğrencilerinin yüzde 65’i mezun olduktan sonra veya hali hazırda girişimci olmak istiyor.

“Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan Küresel Girişimcilik Monitörü’nün son verileri de bu görüşü doğruluyor.

“Gençlerimiz, geleceğin dünyasında geçer akçe olacak vizyonu çoktan kazanmış ve bunu kolektif şekilde yaymaya hazır durumdalar. Bu yönüyle G3 Forum, hem gençlerin fikirlerini büyütecekleri olanaklarla buluşması hem de tecrübeli iş insanlarının onların yeniliklerle iç içe gelişen görüşlerini tanıması açısından çok önemli bir rol üstleniyor.”

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz “Hükümetimizin ve ekonomi yönetimimizin desteği ile Türkiye, iş yapma kolaylığı sıralamasında 17 basamak yükselerek 43. sıraya çıktı. Bu ülkenin; girişimcilerin iş planlarına, fikirlerine, vizyonlarına ihtiyacı var. Onları desteklemek, yol göstermek de hepimizin borcu. Bizler bugün girişimcilerimizi geleceğe taşırsak, yarın da onlar bizi daha güçlü bir Türkiye’ye taşıyacaklar. Bir girişimci için asıl mesele; risklerden korkmak değil, ardındaki başarıya odaklanabilmektir” dedi.

Habitat olarak bugüne kadar yürüttükleri projelerle 1.5 milyon kişiye yüz yüze eğitim verdiklerini ve 81 ilde 5 binden fazla gönüllü eğitmenleri olduğunu söyleyen Habitat Kurucu Başkanı Sezai Hazır ise, şöyle devam etti:

“Girişimciliğin desteklenmesi için mülteci girişimciliği programında 132 girişimciye 940 bin lira finansal destek verdik. Önümüzdeki dönem 25 girişimcinin şirket kurması için finansal olarak destekleyeceğiz. Kadınların ekonomik olarak güçlenmesi adına yürüttüğümüz proje ile ise 7 bin 536 kadına ulaştık. Bu arada 2030 yılı itibariyle 400 milyon kişi yapmış olduğu mesleği değiştirecek, 800 milyona yakın kişi ise otomasyondan ötürü mesleğini yitirecek. Geleceğe hazırlanmak için hazırladığımız eğitim içeriklerimizle 40 binden fazla çocuğa kodlama ve robotik eğitimleri verdik. Kadının bilişim ile tanışması adına da 65 ilde 17 bin kadına bilgisayar okuryazarlığı eğitimleri verdik. Önümüzdeki dönemde ise Facebook ile bir inovasyon merkezi kuracağız ve girişimcilik ekosistemini güçlenmesine katkıda bulunacağız. Ayrıca İstanbul’da bir blockchain eğitim merkezi kurarak, blockchain girişimciliğini destekleyeceğiz.”

Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk ise şunları söyledi: “Projelerimizle, online platformlarımızla, işbirliklerimiz ve teknolojik altyapımızla girişimcilerin yanındayız. Kendisi de bir girişim örneği olan ve girişimciler ile destekçileri bir araya getiren kitlesel fonlama platformumuz Arıkovanı ile bugüne kadar 4.5 milyon lira destek toplandı ve 64 tane kitlesel fonlama kampanyasından 32 tanesi hayata geçirildi. Ayrıca geleceğin dâhilerini Turkcell Zeka Gücü Projesi ile destekliyoruz. Proje kapsamında ‘maker ve kodlama kiti’ ile özel yetenekli çocuklar, kendi robotlarını oluşturuyor ve kodluyorlar. Eğitimde fırsat eşitliği vizyonumuz ile 27 şehirdeki 33 laboratuvar ile yola devam eden Turkcell Zeka Gücü projemizle 3 yılda 30 bin öğrencinin hayatına dokunduk. Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak, bu bakış açısıyla; ülkemizin dijitalleşme sürecinin öncüleri arasında yer alması için, girişimcilik ekosistemini geliştirme sorumluluğumuzu kararlılıkla yerine getirmeye ve girişimcilere destek sağlayacak yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)