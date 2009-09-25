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Yaşam

TOBB ETÜ'den "Antika Kitap Mezadı"

25 Eylül 2009 19:22

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ), eski basım ve el yazması kitapları okurlarıyla buluşturmak için “Antika Kitap Mezadı” gerçekleştirecek.

TOBB ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 27 Eylül Pazar günü yapılacak Ankara Kitap Mezadı'nda, tarihi kişiliklerin el yazması hatıratları, Osmanlıca Salnameleri (Almanak), nadir kitap ve dergilerin yanı sıra zor bulunan efemera parçalar, harp tarihine yönelik yazmalar da kitapseverlerin koleksiyonuna katılacak.

Öğrenciler ve tüm kitapseverlerle buluşacak olan 500'den fazla eski eserin ön incelemesi ise 26 Eylül Cumartesi günü Gezgin Kitabevinde kurulan stantlarda yapılacak.

Mezatla ilgili olarak TOBB ETÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Arı da açıklamada konuyla ilgili, bu etkinliğin sadece bir kitap satışı olmadığını, kitap ve tarihle buluşmak isteyenler için bir bilgi ve kültür şöleni olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Arı, bu tür etkinliklerle kitapseverlerin kitaplarının ve kütüphanelerinin gerçek değerini fark ettiğini belirterek, üniversitede gerçekleşecek mezada öğrencilerin ve Ankara entellektüel camiasının büyük ilgi göstermesini beklediklerini kaydetti.


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