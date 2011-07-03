-TOBB ETÜ BİLİMSEL BAŞARIDA BİRİNCİ ANKARA (A.A) - 03.07.2011 - TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), 2000 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında bilimsel başarıda birinci oldu. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ODTÜ Enformatik Enstitüsüne bağlı URAP (University Ranking by Academic Performance) Laboratuvarlarında yürütülen ''Üniversitelerin Akademik Performansa Dayalı Genel Sıralaması'' sonuçları açıklandı. Buna göre, 2010 yılında yapılan ilk değerlendirmede de ''2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler'' kategorisinde birinci olan TOBB ETÜ, bu yıl da birinciliği elde etti. TOBB ETÜ, beş alt değerlendirme kategorisinde toplam 421.98 bilimsel başarı puanı aldı. Toplam bilimsel başarı puanıyla ''Vakıf Üniversiteleri Genel Sıralaması''nda geçen yıla göre bir basamak yükselerek altıncı olan TOBB ETÜ, ''Tıp Fakültesi Olmayan Üniversiteler Genel Sıralaması''nda ise 11'inci oldu.