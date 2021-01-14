TOBB'dan bankalara çağrı: Faizleri kolayca artırma alışkanlığına son verilmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri olduğunu belirterek, "Bankalar, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil, köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli" ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, reel sektörün üzerindeki finansman yükünün azaltılması gerektiğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Anadolu'da, verimli ve düzgün çalışan pek çok işletme bulunduğunun altını çizerek, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan bu firmaların ülkenin milli serveti olduğunu ve korunması gerektiğini bildirdi.

"Bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz"

Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları ifade etti: "Kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar. Bankalar, kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselterek, büyümeye destek değil, köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar."

Hisarcıklıoğlu, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle gelir kaybı yaşayan firmaların kredilerine yönelik bankaların daha yapıcı bir tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.