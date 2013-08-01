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Ekonomi

TOBB Başkanlığı'na yeniden Hisarcıklıoğlu seçildi

TOBB'un 69. Genel Kurulu'nda 365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak talebiyle aday gösterilen Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden başkanlığa yeniden seçildi

01 Ağustos 2013 16:37

Ankara'da düzenlenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 69. Genel Kurulu'nda, TOBB Başkanlığı'na Rifat Hisarcıklıoğlu yeniden seçildi.

Adaylığının belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, 365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak talebiyle TOBB başkanlığına yeniden aday gösterildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bir işi yaparken delegelerin gücünü hep hissettiğini söylemişti.

 

Rifat Hisarcıklıoğlu kimdir?

 

Rıfat Hisarcıklıoğlu, 1955 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi ve Mali İşletme Bölümü'nü bitirdi.

İnşaat ve nalburiye işleri yapan Hisarcıklıoğlu, daha önce Ankara Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

365 oda ve borsayı kapsayan, Türkiye’nin kâr amacı gütmeyen en büyük iş kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) son dönem başkanlığını yürüten Hisarcıklıoğlu, aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi mütevelli heyeti başkanıdır.

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