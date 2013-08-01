Hisarcıklıoğlu, yeniden TOBB Başkanlığı'na aday gösterildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 69. Genel Kurulunda mevcut başkan Rifat Hisarcıklıoğlu, bin 740 kayıtlı delegenin bin 734'ünün imzasıyla yeniden başkanlığa aday gösterildi.

Hisarcıklıoğlu, yaptığı teşekkür konuşmasında, uzun süredir devam eden bir seçim maratonunun içinden geçtiklerini belirterek, "Allah'ın izniyle bugün camiamızın seçim döneminin son aşamasını tamamlıyoruz. Ben sizin başkanınız olmaktan ve hep birlikte omuz omuza çalışmaktan büyük bir onur ve grur duydum" dedi.

365 oda ve borsa ile bin 734 delegenin ortak talebiyle TOBB başkanlığına yeniden aday gösterildiğini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bir işi yaparken delegelerin gücünü hep hissettiğini söyledi. Bu nedenle seslerinin gür çıktığını ve bir başarı hikayesi yazdıklarını kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Sizlerin desteği, benim en mutlu dayanağım oldu. Sizlerin bu denli takdirini, bu büyük sevgisini kazanabildiysem ne mutlu bana. Bu herkese nasip olmaz. Benim en büyük şansım böyle büyük bir aileye sahip olmak. Sizlerden aldığım destek ve cesaretle buradayım" diye konuştu.

Yönetim kurulu başta olmak üzere, birlik organlarında görev almak için çok sayıda başvuru yapıldığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Ben eminim ki bütün arkadaşlarım bu kurullarda görev alacak ehliyete sahiptir. Her biri bu görevleri en iyi şekilde yürütür ama ne yazık ki görev sayısı belli. Bu nedenle organlarımızda yer alacak arkadaşlarımızla ilgili teamül yoklamaları yaptık, istişare anlayışını burada da uyguladık. En adil sonuca ulaşmaya gayret ettik."

Hisarcıklıoğlu, birliğe bağlı 365 oda ve borsa başkanının hepsinin yönetim kurulunda yer alabilecek düzeyde olduklarına işaret ederek, esas olanın birlik ve beraberlik içinde hareket etmek olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından, delegeler oy kullanmaya başladı.