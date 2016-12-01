TOBB Başkanı'ndan 'Almanya ile dostluk' uyarısı

Türk Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Genel Kurulu, dün Berlin’de yapıldı. Seçimden sonra toplanan yeni yönetim kurulu, Rolf Köngis’i yeniden TD-IHK Başkanı seçti.

Genel Kurul’da 4 Türk, 4 de Alman üye olmak üzere 8 kişilik yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi. Yönetim Kurulu, Bahattin Kaya, Adem Çakır, Gökçe Uzar Schüller, Muhammet Yıldız, Jan Burdinski, Rolf Königs, Ulrich Palm ve Alexander Winkler’den oluştu. Seçimden sonra toplanan yeni yönetim kurulu, Rolf Köngis’i başkan seçti. Böylece Königs ikinci kez TD-IHK başkanı oldu. Königs’in yardımcılığını Mehmet Eskiyapan üstlendi. Saymanlığa Hera Kohnert, Abdullah Emili ve Yılmaz Cesur seçildi. Yedek yönetim kurulu üyeleri 3 Alman ve 3 Türkten oluştu.

Almanya en büyük ortağımız

TD-IHK Genel Kurulu’na, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Burada bir konuşma yapan Hisarcıklıoğlu, Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine değindi ve şöyle dedi:

“Almanya 2008 küresel krizinde dünya ekonomisini ayakta tutan en önemli unsurdu. Almanya'nın G-20 dönem başkanlığını üstlenmesi çok önemli. AB’nin temel politikalarına yön veren ülkelerin başında Almanya geliyor. Almanya'nın liderliği belirleyici olmaya devam ediyor. Türkiye bir taraftan 3 milyon mülteciyi en iyi koşullarda misafir ediyor, diğer yandan küresel terörizme karşı mücadele veriyor. Eğer bugün huzurlu bir Avrupa kıtası varsa bunda Türkiye'nin bölgedeki çalışmasının önemli payı var. Dostluklar akşamdan sabaha kurulmuyor. Almanya ile sağlam temellere dayanan tarihi dostluğumuz var. Gümrük Birliği'nin güncelleşmesinde Almanya'nın desteği önemli. 35 milyar dolarlık ticaret hacmi ile Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Almanya'nın Türkiye'de 14 milyar dolar doğrudan yatırımı var. Türkiye'den Almanya doğrudan yatırımların payı 2 milyar doları buldu.”