TOBB Başkanı: Yakında Mısır'a gideceğiz, ekonomi diplomasisini artıracağız

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Mısır'a da davet olduğu için yeniden gideceğiz. Ancak tarihi daha netleşmedi" dedi

Hisarcıklıoğlu ve TOBB yönetim kurulu üyeleri Başbakan Binali Yıldırım'la görüştü. TOBB Heyeti'nin Başbakan Binali Yıldırım'ı Çankaya Köşkü'ndeki ziyareti yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hisarcıklıoğlu, Başbakan Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

"Yakında Mısır'a gidiyoruz"

Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmelerle ilgili de istişare ettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Özellikle son dönemde düşmanları azaltmak dostları artırma politikası kapsamında Rusya ve İsrail ile normalleşme süreci için de kendilerin şükranlarımızı sunduk. Bu yeni dönemin başta turizm sektörü olmak üzere birçok sektörde pozitif yansımalarını hep beraber göreceğiz" dedi. Yeni yatırım ve ihracat teşvik sistemi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da cazibe merkezleri kurulması için de önerilerini ilettiklerini kaydeden Hisarcıklıoğlu, ekonomi diplomasisi konusunda da çalışacaklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu şöyle devam etti:

"Biz daha önce zaten Mısır'a gittik. İnşallah yakın zamanda yine TOBB yönetimi olarak gideceğiz. Tarihi daha netleşmedi. Ekonomi diplomasisi anlamında ise, Rusya ve İsrail birinci ana hedef olacak. Daha sonrasında AB ile ilişkilerin geliştirilmesi ve daha da artırılması konusu olacak. Filistin tabi önemli nokta, buralara yönelik ekonomi diplomasisini arttıracağız."

"İran'la adım atılsın"

Görüşmede TOBB'un kapsamlı bir ekonomi sunumu yaptığı ve sektörlerde yaşanan sorunları detaylı bir şekilde aktardığı öğrenildi. Sunumda, TEPAV'ın gece ışıklarından yola çıkarak hazırladığı Türkiye'nin ekonomik gelişmişlik haritasına yer verildi ve bu harita üzerinden illerin durumları anlatıldı. Olumlu bir havada geçen görüşmenin en önemli bölümünü ise Doğu ve Güneydoğu bölgesinde motivasyonun tekrar yükselmesi için atılması gereken adımlar oluşturdu. Bu bölgede İran'la yapılan ticaretin önemli bir unsur olduğuna dikkat çekilen TOBB sunumunda, bu ticaretin artırılması için düzenlemeler yapılması istendi. Bölgeye özel kredi ve vergi düzenlemelerine ihtiyaç bulunduğu saptamasında bulunuldu.

Tahsilat sorunu var

İç Anadolu ve Batı Karadeniz illeri de iş dünyasının sıkıntı yaşadığı bölgeler arasında sayıldı. Piyasadaki tahsilat sorununa dikkat çekilen sunumda, bir diğer unsur da iş dünyasının makine-teçhizat yatırımları oldu. Bu konuda halen toparlanma olmadığı belirtilen sunumda, sorunun irdelenmesi ve yeni önlemlerin alınması istendi.