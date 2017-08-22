TOBB Başkanı Marmaris'te Kültür ve Gastronomi Evi açtı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),(DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Muğla\'nın Marmaris İlçesi\'nde Ticaret Odası tarafından turizme kazandırılan Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi açılışına katıldı. Hisarcıklıoğlu, Marmaris\'in unutulmaya yüz tutmuş tatlarını hatırlatan projeyi hayata geçiren yetkililere teşekkür etti.

Marmaris İlçesi\'nin unutulmaya yüz tutmuş tatlı, yemek ve çeşitli ürünlerinin tekrar hayata geçmesi ve turizme katkı sağlamak amacıyla Ticaret Odası tarafından Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi adı altında iki katlı bir mekan açıldı. Açılışa TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Muğla Valisi Esengül Civelek, Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, Muğla il ve 13 ilçenin kamu kurum kuruluş daire müdürleri ile oda başkanları katıldı. Davul zurna ile karşılanan Hisarcıklıoğlu\'na Marmaris Ticaret Odası görevlileri çiçek ve içinde ilçede üretilmiş gıda ürünlerinin bulunduğu paket hediye etti.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mehmet Baysal, ilçenin unutulmaya yüz tutmuş tatlı ve yemekleri ile çeşitli meslekleri tekrar hayata geçirmek istediklerini söyleyerek, \"Buradaki amacımız hem eski değerleri hatırlamak, hem de gelen turistlere kültürel mirasımızı tanıtmaktır. Marmaris\'in kültürel mirasına sahip çıkarak Türkiye ve dünyaya tanıtmak için oda olarak seferber olduk\" dedi.

Marmaris\'in yerel yönetimlerinin el birliği ile çok güzel projeleri turizme kazandırdığına dikkati çeken TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, \"Vizyon sahibi oda ve yerel yönetimler böyle olur. Marmaris, bu hizmetlerin en iyisini hak ediyor. Doğası ve yetiştirdiği değerlerle Türkiye\'nin göz bebeği. Allah, buraya her şeyi vermiş. Müthiş iklim, müthiş toprak ve çalışkan insanlar vermiş. El ele verilen projelerle Marmaris hak ettiği değerini mutlaka alacaktır. Unutulan değerleri turizme kazandıran Marmaris Ticaret Odası yetkililerine teşekkür ederim\" dedi.

Açılışın ardından protokol, içeriyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Kurulan masada ilçenin kırsalında yetişen çeşitli ürünlerden yapılmış tatlı, içecek ve yemekler ikram edildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, açılış töreni sonrası beraberindeki heyet ile karayoluyla Muğla\'ya hareket etti.

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