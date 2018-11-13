TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan AKP'nin teklifine tepki: Doğru bulmuyoruz

AKP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanununda değişiklik için Meclis'e teklif verdi. Teklife göre birlik başkanları, birlik yönetim kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel ya da yerel seçimlerde aday olup listeye giremez ya da seçilemezse eski görevlerine geri dönebilecek. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu düzenlemeyi doğru bulmadıklarını söyledi.

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AKP, 3 milletvekilinin imzasıyla TOBB Kanunu’nda değişiklik için Meclis Başkanlığı’na kanun teklifi sundu. Teklif kabul edilirse genel ve yerel seçimlerde aday olamayan veya seçilemeyen oda ve borsa yöneticileri eski görevlerine dönebilecek.

Teklifin gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Kanun Teklifiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda düzenleme yapılarak milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan Birlik Başkanı ve Birlik ve Yönetim Kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyelerine, aday olamamaları veya seçilmemeleri halinde eski görevlerine dönme imkanı tanınmaktadır.”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bunu doğru bulmuyor ve kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum.

Oda-Borsa-Birlik Başkanlığı görevimizle siyaset arasındaki ayrım kesin bir çizgiyle belirlenmiş durumda.Bu çizgi delinirse, temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi sözkonusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden zarar görür."