AKP'nin kanun teklifi, İzmir adayı için mi hazırlandı?

T24

AKP, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kanununda değişiklik için teklif verdi. Teklife göre birlik başkanları, birlik yönetim kurulu üyeleriyle oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri genel ya da yerel seçimlerde aday olup listeye giremez ya da seçilemezse eski görevlerine geri dönebilecek. AKP’nin verdiği teklif, partinin 31 Mart’ta yapılacak olan seçimler için işaret verdiği yönünde yorumlandı.

AKP’nin TOBB’la ilgili verdiği teklifte “Milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamadıkları veya seçilemedikleri takdirde en geç Yüksek Seçim Kurulu’nca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir içinde eski görevlerine dönebilirler. Bu süreçte, birlikte başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanının yerine seçim yapılmaz; yönetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üye çağrılır. Birlik başkanı ile oda veya borsa yönetim kurulu başkanının eski görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar en yaşlı başkan yardımcısı, bunun yokluğunda en yaşlı üye geçici olarak başkanlık görevini yürütür” denildi.

AKP’nin verdiği bu teklif, seçimlerde İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu başkanı Mahmut Özgener’in şehirde aday olarak gösterilebileceği şeklinde yorumlandı.

AKP kulislerinde birçok kez İzmir için Özgener’in isminin geçtiği duyulsa da İZTO Başkanı’nın böyle bir yarışa girmek istemediği ifade ediliyor.

“Özgener, AKP’ye ‘Beni aday yapmayın’ ziyareti yaptı”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Cengiz Er'in sahibi olduğu superhaber.tv sitesinde bugün yayınlanan bir haberde Özgener’in AKP Genel Merkezi’ne gidip parti kurmaylarıyla bir araya geldiği iddia edildi.

Haberde yer alan ifadeye göre Özgener, AKP yöneticilerine "Ben AK Parti'ye, devletime, milletime hizmet etmekten gurur duyarım ancak hizmet sadece belediye başkanlığı ile yapılmaz. Halen İzmir Ticaret Odası Başkanlığı görevim var, ben bu görevle hizmete devam etmek istiyorum, beni lütfen adaylık değerlendirmesinden çıkarınız” dedi.

superhaber.tv, kendi ulaştığı bilgiler olarak servis ettiği haberinde Özgener’e AKP tarafından şu cevabın verildiğini öne sürdü:

"Sayın Özgener şüphesiz başka adaylar üzerinde de çalışıyoruz, ancak isminiz gündemde. Bu konuda son kararı Sayın Cumhurbaşkanımız verecektir, o nedenle kendisine de konu hakkında söyleyecekleriniz varsa şimdiden sözlerinizi hazırlayın."

CHP'li Yarkadaş: AKP'nin bu planı boşa düşebilir

CHP'li Barış Yarkadaş, AKP'nin kanun teklifine ilişkin şu yorumda bulundu:

"Bu plan sadece Hisarcıklıoğlu için değil tabii ki; aynı kategoride, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı görevini yürüten ve AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olacağı konuşulan Mahmut Özgener de bulunuyor.

AKP İzmir Ticaret Odası Başkanı Özgener'i aday yapıp kaybetse bile koltuğunda tutmak istiyor.

Ancak AKP'nin bu planı boşa düşebilir:

Çünkü her iki işadamının da belediye başkan adayı olmak istemediği biliniyor.

Bakalım bu teklif 'kime niyet; kime kısmet' olacak ve kimler faydalanacak? Hep birlikte izleyeceğiz..."

