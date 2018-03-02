TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ile Ereğli TSO Başkan adayı arasında 'algı' tartışması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ile Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Özkan arasında algı tartışması yaşandı. Özkan, Hisarcıklıoğlu'nun TSO oda seçiminde aday olan başkanvekili Sertan Yalçın lehine algı yarattığını ileri sürdü. Hisarcıkloğlu ise iddiayı redderek " Ne Sertan’ın yanındayım ne karşısındayım ne senin yanındayım ne karşındayı" dedi. Özkan daha sonra tepki olarak salonu terk etti.

Türkiye'nin 2019'da yerli ve milli otomobilini üreteceğini belirterek, "2020 veya 2022'de tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü de sağlayacak. Hedefimiz bugün fert başına düşen milli gelir 10 bin dolar, 25 bin dolara çıksın istiyoruz" dedi. Hisarcıklıoğlu ile Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Özkan arasında TSO'da yapılacak seçimlerle ilgili 'algı' tartışması yaşandı.

Bir otelde gerçekleştirilen 'Karadeniz Ereğli Ekonomisinin Yıldızları' ödül törenine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eskiden şirket kurmanın zor olduğunu, şimdi ise bir saat gibi kısa sürede kurulduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, şirket kurmanın maliyetinin eskiden 2 bin 250 lira iken, şimdi 650 liraya düştüğünü söyledi.



"Türkiye inşallah 2019'da yerli ve mili otomobilin prototipini üretecek" diyen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: "2020 veya 2022'de tamamen elektrikli olacak. Dünya ile aynı noktada yarışıyoruz. Türkiye'nin ekonomik, teknolojik dönüşümünü de sağlayacak. Hedefimiz bugün fert başına düşen milli gelir 10 bin dolar, 25 bin dolara çıksın istiyoruz. Hepimizin bugüne göre 2.5 kat daha zengin olmasıdır"

El birliğiyle Türkiye'nin ilk kez yüzde yüz kendi elektrikli otomobilini üreteceğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Bugün kullandığımız en ucuz akaryakıtla elektrikli otomobilin gittiği yolu mukayese ettiğiniz zaman 10'da 1 oluyor. Artık dünya ile biz de aynı noktada olacağız" dedi.

Hisarcıklıoğlu ile Ereğli TSO Başkan adayı arasında tartışma



Konuşmanın son bölümünde söz alan Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mustafa Özkan, Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı konuşmayla oda seçiminde aday olan başkanvekili Sertan Yalçın lehine algı yarattığını söyledi. Özkan'a tepki gösteren Hisarcıklıoğlu, "Seni 30 yıldır tanıyorum. Ama burada ahenk farklı, burası bir seçim platformu değil. Böyle şey olur mu ayıptır. Seninle 30 yıllık hukukumuz vardı. Sana bu laflarını yakıştıramıyorum. Ben sizin misafirinizim burada. Ne Sertan’ın yanındayım ne karşısındayım ne senin yanındayım ne karşındayım. Daha ne diyeyim ya?” sözleri ile cevap verirken konuşmasını da bitirerek kürsüden indi.

Ereğli TSO Başkan adayı Mustafa Özkan da tepki olarak salonu terk etti. Program, ödül töreninin ardından sona erdi. (DHA)