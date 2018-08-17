TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İflas listeleri dolaştırılıyor; dedikodularla ayağımıza kurşun sıkmayalım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son günlerde bazı firmalarla ilgili iflas iddialarına tepki gösterdi. Hisarcıklıoğlu, “İflas listeleri dolaştırılıyor, bu alçaklık. Şirketlere itibar cellatlığı yapılıyor. Dedikodularla ayağımıza kurşun sıkmayalım” dedi.

Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre Hisarcıklıoğlu, hiç kimsenin kötümser olmaması gerektiğini belirterek yarının bugünden daha iyi olacağı mesajını verdi.

"Ahlaksız ve vicdansız insanlar"

Özellikle sosyal medya veya başka iletişim kanalları üzerinden batan-iflas eden şirket listelerinin dolaşmaya başladığını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

“Ahlaksız ve vicdansız insanlar tarafından hazırlanan ‘iflas eden şirket’ listeleriyle, şirketlere itibar cellatlığı yapıldığını üzülerek görüyorum. Altına kendi ismini ekleme cesareti göstermeden, firmalarla ilgili ‘zordalar, batıyorlar’ gibi dedikodular çıkarıp listeler hazırlamak ve bunları yaymak alçaklıktır, ahlaksızlıktır, ülkemize, milletimize ve ekonomimize ihanettir. Cumhuriyet Savcılarına çağrı yapıyorum. Bu tür kara listeleri hazırlayanları tespit edip, haklarında gerekli hukuki işlemleri başlatsınlar lütfen.”

"İtibar cellatlığı yapanlar..."

"Unutmasınlar, bugün şirketlerimize itibar cellatlığı yapanlar farkında olmadan kendi geleceklerine suikast yapıyorlar" diyen Hisarcıklıoğlu, "Ekonomideki gelişmeler nedeniyle sıkıntı yaşayan firmaların olabilir. Ama bunlar battı diyerek bu tür sorumsuz ve vicdansız karalamalar yapmak, ülkemiz ve ekonomimiz için ilave ve hiç hak etmediğimiz yeni sıkıntılar doğurur" diye konuştu.

Yarın bugünden daha iyi olacak

ABD ile Türkiye arasındaki Andrew Brunson krizinin ardından yaşanan karize ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Hsarcıklıoğlu şöyle konuştu:

“Türkiye, temelleri sağlam güçlü bir ülkedir. Kimsenin şüphesi olmasın. Şirketlerimiz, içinden geçmekte olduğumuz bu zor günler geride kaldığında Türkiye’nin iktisadi kalkınmasının lokomotifi olmaya devam edeceklerdir."

Hisarcıklıoğlu, son olarak "Hep birlikte, el ele verirsek büyük atılımlar gerçekleştirecek, dünyanın en büyük ekonomileri arasında girme hedefimize doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Hiç kimse kötümser olmasın. Yarın, bugünden daha iyi olacaktır” mesajını verdi.