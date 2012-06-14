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Ekonomi

TNT TV Türkiye'de faaliyetlerini durdurdu

Kanal, yayın akışı değişikliği ile birlikte yeni bir bildirime kadar yayına devam edecek

14 Haziran 2012 23:36

Turner Broadcasting System Inc. (Turner) bugün itibariyle TNT Türkiye kanalına ilişkin iş faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Kanal, yayın akışı değişikliği ile birlikte yeni bir bildirime kadar yayına devam edecek.

Şirketten yapılan açıklama şöyle
 
TNT Türkiye belirlenen iş planına göre performans ve büyüme göstermedi. Buna bağlı olarak, yapılan detaylı inceleme sonucunda dikkatle değerlendirilmiş bu karar alındı.
 
Türk medya sektörünün bazı en yetenekli ve yaratıcı insanlarından oluşan TNT Türkiye ekibine hizmetleri için minettarız. Bu zorlu süreçten etkilenen tüm çalışanlara azami desteği sağlayacağız.
 
Cartoon Network ve CNN Türk kanalları her zamanki faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek. Turner, Doğan TV ile 1999'da CNN Türk'ün kurulması ile başlayan uzun süreli ve değerli ilişkilerininin yanı sıra Türkiye'deki gelecek yatırımlarına olan bağlılığını sürdürüyor.
 
Turner, bu önemli pazardaki büyüme fırsatlarını araştırmaya devam edecek.

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