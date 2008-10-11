TMY değişikliği için uyarı

Türkiye-AB KPK eş başkanı Hollandalı parlamenter Joost Lagendijk, gündemdeki terör yasası değişikliğinin kabul edilemez olduğunu söyledi



Lagendijk, Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’nın terörle etkin mücadele için istediği yasal değişiklik talebine, ‘mevcut yasa yeterince sert, bu yasanın daha da sertleştirilmesi kabul edilemez’ dedi.



Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş başkanı Lagendijk sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Türkiye’de Avrupa ülkelerine oranla zorlu bir terör yasası var. Güvenlik güçlerinin terör saldırılarında hayatlarını kaybetmesinin sebebinin yasadan kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Yasanın askerlere daha fazla yetki verecek şekilde düzeltilmesine kesinlikle taraftar değilim. Zaten bu yasa yeterince sert. Yasanın daha da sertleştirilmesi AB uyum yasaları ile çelişir ve bu da büyük tepki yaratır. Aktütün’de olanlar yasanın bir sonucu değil, bekli ordu saldırıya yeterince hazır değildi.’



Sınır ötesine sınırlı destek



Kuzey Irak’a yönelik sınır ötesi harekata yeşil ışık yakmanın AB için gün geçtikçe zorlaştığını söyleyen Lagendijk, ‘bir yıl önce de aynı durumla karşı karşıyaydık ve AB, Türkiye’ye yeşil ışık yakmıştı. Operasyonu, Kürt sorununa yönelik sivil, ekonomik, kültürel ve sosyal politikaların izlemesini bekliyorduk. Ama ne yazık ki bu olmadı. Şu anda sadece askeri operasyonlarını görüyüroz, sivil boyutlarını henüz görmüş değiliz’ dedi. Türkiye’nin teröre karşı tavrını İngilizlere benzeten Lagendijk, ‘İngilizler Başkonsolosun ölümüyle sonuçlanan beş yıl önceki saldırıdan sonra bile aynı yerde kaldılar, İstanbul’un dış mahallelerine gitmediler.



Türkiye’nin tavrı da benzer



Türkiye’nin tavrıda da çok benzer. Bize zarar verseniz de, kayıplarımız olsa da bizi yıldıramazsınız, asla vazgeçmiyeceğiz mesajı veriyor teröristlere. Aktütün ve Diyarbakır saldırılırında da böyle oldu’ diye konuştu. Lagendijk, Türkiye’de AB hükümetlerinin teröre destek verdiği gibi bir yanlış anlaşılmanın olduğunu belirtirken, hükümetlerin terörle mücadele için ellerinden geleni yaptığını, ancak terör örgütünün Avrupa’dan gizlice para almanın yolunu bulduklarını kaydetti.

