TMV Consulting / Sözer: Ticaret savaşı kızışırsa 2019'da büyüme değil resesyon konuşuruz

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Mart (DHA) – Turkey Macro View (TMV) Consulting Başekonomisti İnanç A. Sözer küresel piyasalardaki gelişmelere yönelik yaptığı değerlendirmesinde, \"Küresel ticaret savaşı kızışırsa, 2019’da büyüme değil resesyon konuşuruz\" dedi.

Sözer, son altı ayda Türkiye’nin de risk primini yükseltmekte olan gelişmelerden birinin ABD başta olmak üzere yükselen tahvil getirileri olduğunu belirtti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şimdi yükselen faizlerden de daha riskli bir konudan bahsediyoruz: Ticaret savaşları. Her ülke ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarına benzer reaksiyonlar gösterirse işler daha da karmaşıklaşır.

\"Kısa vadede daha yüksek enflasyon ve daha yüksek tahvil faizlerinden bahsederiz. Sonrasında da resesyon noktasına gelinebilir.

\"Gümrük vergilerindeki artışlar misillemelerle devam ederse ve topyekün bir ticaret savaşı gerçekleşirse küresel ekonomide 2019 yılına gelindiğinde büyüme değil resesyon konuşuruz.\"