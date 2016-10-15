TMSF'ye devredilen Karteks'in yöneticisi kasadaki paraları kaçırmak istediği iddiasıyla gözaltında

Adana'daki mahkemece TMSF'ye devredilen Karteks'in İstanbul'daki binasından mal kaçırıldığı yönünde ihbar alan İstanbul Mali Polisi, şirkete operasyon düzenledi. Şirket ortağı Mehmet K. ve şirketin 3 yöneticisi, 30 milyonluk çek ve 85 bin lirayı kaçırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

‘FETÖ’nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, kayyum atanan Karteks Tekstil Sanayi Ticaret AŞ'nin kasasındaki para ve çekleri kaçırmaya, deposundaki malları piyasaya sürmeye çalıştığı iddia edilen şirket ortağı Mehmet K. ve 3 yöneticisi gözaltına alındı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin, FETÖ soruşturması kapsamında TMSF'yi kayyum atadığı Karteks Tekstil Sanayi Ticaret AŞ'nin Küçükçekmece'deki binasında gece hareketlilik olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, binanın ışıklarını kapatarak, kasalardaki para ve değerli eşyaları kaçırmaya çalıştığı iddia edilen şirket ortağı Mehmet K. ve 3 yöneticiyi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada, kaçırılmaya çalışıldığı öne sürülen 85 bin lira ile 30 milyon lira değerindeki çok sayıda çek ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin, faturasız ve yarı fiyattan çeşitli firmalara satmak istedikleri ileri sürülen 6 TIR ipliğe de el konuldu. Firari durumdaki şirketin diğer ortağı Halil K'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.