TMSF'ye 200 şirket devredildi

15 Temmuz'da düzenlenen darbe girişiminin ardından 'FETÖ'ye yönelik düzenlenen soruşturmalar kapsamında kanun hükmünde kararnameler ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilen şirket sayısı 200'e ulaştı.

'FETÖ'ye 'himmet' adı altında finansal destek sağladıkları iddiasıyla bazı iş adamlarının da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmada, sahipleri ya da yöneticileri tutuklanan bazı şirketlerin, ilgili mahkemelerin kararı doğrultusunda bu ayın başından itibaren TMSF'ye devredilmesine başlandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Fon'a ilk devredilen şirket Kayserili Boydak Holding oldu. Koza İpek Holding, Boydak Holding ve Dumankaya ailesine bağlı şirketler başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında çok sayıda şirket TMSF'ye devredildi.

Bugüne kadar TMSF bünyesine geçen şirketler arasında Naksan Holding, son olarak Fi Yapı ve Akfa Holding de yer alıyor.

26 Eylül 2016 itibarıyla TMSF'ye devredilen şirket sayısı 200'e ulaştı. Fon, bünyesindeki şirket sayısıyla Koç ve Sabancı gibi Türkiye'nin dev holdinglerini geride bırakıyor. TMSF'ye devredilen şirket sayısının gelecek dönemde daha da artması bekleniyor.

TMSF'nin 2001 krizinden sonraki tecrübesi örnek oldu

Bir şirketin TMSF'ye devredilmesinin ardından mahkemeden yazının gelmesiyle Fon Kurulu toplanarak, ilgili şirkete yeni yönetim atıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanının genellikle TMSF'deki daire başkanlarından oluştuğu yeni yönetimde, hukukçu, maliyeci ve finansçılar da bulunuyor. Fon, TMSF'ye devir öncesi şirkete atanan kayyumlar ile de yeni dönemde çalışabiliyor. TMSF'nin şirket yönetme alanında, 2001’deki büyük krizden sonraki tecrübesinin bazı ülkelere örnek olduğu belirtiliyor.

"İyi olan satılacak, kötü olan tasfiye edilecek"

TMSF, devredilen şirketlerden faaliyette olan ve bilançosu iyi şirketleri satmayı, faaliyette olmayan ya da bilançosu kötü olan şirketleri ise tasfiye etmeyi planlıyor.

Satılan şirketlerden elde edilecek gelir, şirket sahibi ya da yöneticisi hakkında açılan dava sonuçlanıncaya kadar Fon bünyesindeki bir hesapta muhafaza edilecek.