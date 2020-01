TMSF'nin Sky Türk'e atadığı Özdemir kızını ekran yüzü yaptı!

İnternet Haber grubunun sahibi Hadi Özışık, köşesinde Tasarruf Mevdutı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Çukurova Grubu'nun borçları nedeniyle el koyduğu Sky Türk 360 televizyon kanalının başına atanan Cengiz Özdemir'in kızını "yeni ekran yüzü" yaptığını yazdı. Özışık, tanıdığı Özdemir için "Onu etik değerlerinden bu kadar uzaklaştıran siyasi hırsıdır" derken kızı Hilal Özdemir'e verilen görev hakkında da Özdemir'e seslenerek "Şu kızcağızı düşünmez misin hiç? Onun geleceğini kendi ellerinle kararttığının farkında değil misin?" dedi.

İşte Hadi Özışık'ın internethaber.com'da "Cengiz Özdemir iyi bir baba olarak çocuğuna kötülük yapıyor!" başlığıyla yayımlanan yazısı:

TMSF'nin elindeki Akşam ve SKY Türk'ün satışı yeni yapıldı. Devir teslim işlemleri için mali müşavirler hummalı bir çalışma içinde.. Bir aya kalmaz, medyanın yeni patronları bizim mesleğin erbabı olacak!



Hayırlı olsun!



Hayırlı olsun da...



SKY Türk'te pek de hayırlı işler yapılmıyor şu sıralar. TMSF'nin memuru Cengiz Özdemir, siyasi ikbali için çok keyifli işler yapıyor. Akşam'da yazı yazıyor, SKY Türk'te program yapıyor. HemMedya Grup Başkanı, hem de Genel Yayın Yönetmeni her nasıl oluyorsa...



Olmuş işte!



TMSF Başkanı Şakir Gül razı...



Cengiz Özdemir hepten razı...



Akşam ve SKY Türk'ün yeni patronları da TMSF Başkanı gibi şu kepazeliğe rıza gösterecek mi bilemiyorum. Ama şunu biliyorum, satışı yeni yapılan, devir teslim işlemleri süren bir kurumda istediğini alan, istediğini atan kişiye hiçbir değer rıza göstermez!



Cengiz Özdemir'in ne maksatla, ekranda bu kadar boy gösterdiğini biliyorum. Onu etik değerlerinden bu kadar uzaklaştıran siyasi hırsıdır. Kocaeli'nde AK Parti ve Tayyip Erdoğan'la ilgili söyledikleri Google'da duruyor. O şimdi, dönüş yolunda, istiyor ki İstanbul'da bir ilçede belediye başkanı olsun!



Cengiz Özdemir'in bir yönünü daha biliyorum. O iyi bir babadır. Arkadaştır Alper'le Hilal'le, Eda ile...



Üzülerek görüyorum kii, Cengiz Özdemir arkadaş olduğu çocuklarına kötü örnek oluyor!



Evlatlarının geleceğe hazırlamak her babanın kutsal görevidir. Ama bir baba bu görevini yaparken, kendi imkanları ile yapmalı. Devletin imkanlarını kullanarak bunu yaparsa, en büyük kötülüğü iyilik yaptığını sandığı çocuğuna yapar.



Hilal Özdemir!

Cengiz Özdemir'in kızı...



SKY Türk Kurumsal İletişim'den gönderilen "yeni ekran yüzümüz" başlığı ile elektronik postanın altına iliştirilen fotoğrafta onun resmi var. İdris Borak'a "yok canım, daha neler" dedirten bir haber. TMSF'nin Medya Grup Başkanı, SKY Türk Genel Yayın Yönetmeni, Akşam'ın yazarı Cengiz Özdemir'in kızı Hilal Özdemir, babasının yönetimindeki televizyona ekran yüzü olmuş!

"Pes" diyorum, başka da bir şey demiyorum!

Satışı yapılan, devir teslim işlemleri devam eden bir şirkette bu yapılır mı be kardeşim? Hangi akıl, hangi mantık, hangi değer buna izin veriyor?



Hiç mi düşünce yok sende, hiç mi akıl kalmadı sende?

Hırsın, aklının önüne geçmiş, görmüyorsun, duymuyorsun, kendini düşünmüyorsun. Şu kızcağızı düşünmez misin hiç? Onun geleceğini kendi ellerinle kararttığının farkında değil misin? Başka kanal mı yok, Doğan Grubu ile ilişkilerin pekala iyi. CNN Türk'de, Kanal D'de veya bir başka yerde çalıştırabilirdin Hilal'i..

SKY Türk şart mıydı?

***

Cengiz Özdemir'e yaptığı yanlışları yüzüne söyleyen çok sayıda dostu var. "Dost uyarısı"na rağmen, yanlışlarını sürdürüyorsa, "intikal sorunu" yaşıyor demektir.

O zaman Allah selamet versin!

Yazının devamı anlamsız kalıyor çünkü...