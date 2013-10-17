TMSF'nin Show TV'yi ihalesiz satması TBMM gündeminde

TMSF’nin, Interbank’tan kaynaklanan 400 milyon dolarlık borç nedeniyle el koyduğu Çukurova Grubu’na ait 12 şirketten biri olan Show TV’nin satışına ilişkin tartışmalar bitmiyor.

Satış cebri mi rızai mi tartışması

Sabah Grubu’nun satışı sırasında Dinç Bilgin ile “inanç sözleşmesi” yapması nedeniyle ihale yasağı getirilen Ciner Grubu’nun Show TV’yi alması Meclis’e taşındı. Show TV’nin ihalesiz bir şekilde doğrudan Ciner Grubu’na satılması gözleri TMSF’ye çevirirken, CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran konuya ilişkin Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Verilen soru önergesini yanıtlayan TMSF, “Show TV hisselerinin satışı, söz konusu hisselerin sahipleri Çukurova Şirketleri ile alıcı (Ciner Grubu) arasında yapılan sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiştir” diyerek satışın “cebri değil rızai” olduğunu ileri sürmüştü. Bu gerekçeye, soru önergesinin sahibi Oran’dan tepki geldi. Umut Oran; “Satış için Show TV adına imza atan yöneticiler zaten TMSF’nin atadığı memurlar değil mi, bu durumda rızai satıştan nasıl söz edilebilir” şeklinde tepki gösterdi.

Yasak delmenin yolu mu?

Yeni bir soru önergesiyle Show TV’nin satışına ilişkin usulsüzlük iddialarını gündeme getiren Oran bu kez Babacan’a, “Alıcının kamu ihale yasağı nedeniyle mi satış yolunu tercih ettiniz? İhale yapılmadığı için 300 milyon dolarlık kamu zararı oluştu mu? Satış için Show TV adına imza atan yöneticiler zaten TMSF’nin atadığı memurlar değil mi, bu durumda rızai satıştan nasıl söz edilebilir” sorularını yöneltti. CHP’li Oran önergesinde şu sorulara yer verdi:

-Show TV’nin, ihale yapılmadan Çukurova Grubu ile Ciner Grubu’nun vardığı mutabakatla cebri değil rızai olarak satıldığını belirtmenize karşın, AKS TV’nin hisselerini elinde bulunduran Çukurova’ya ait Türk Medya Şirketi’nde satışı yapan yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu TMSF memuru değil midir?

-TMSF Tahsilat Başkanı, Gayrimenkuller ve İştirakler Başkanı’nın Yönetim Kurulu üyesi olarak satış sözleşmesini imzalaması ‘Satışı Çukurova yaptı’ sonucunu doğurur mu? Bu durumda Show TV’yi, ihalesiz biçimde satan yine TMSF olmuyor mu?

-Bu alışverişte, alıcının kamu ihalelerinden yasaklı olma durumu var mıdır? İhaleye çıkılmadan sözü edildiği şekilde “rızai” satış yolu tercih edilmesi bundan mı kaynaklanmaktadır? Aynen Sabah-Atv satışında olduğu gibi TMSF tarafından Ticari ve İktisadi Bütünlük (TİB) ilan edilerek Show TV’nin ihaleyle satışına niçin gidilmedi?

İktidarın amacı basını dönüştürmek

Show TV’nin Ciner’e satışında ihale yapılmamasını eleştiren CHP Milletvekili Umut Oran Taraf ’a konuştu. Satışın altına TMSF çalışanlarının imza attığını anımsatan Oran, basın üzerindeki baskı kurma çabalarına şu sözlerle dikkat çekti:

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve AKP hükümeti 2002 yılında iş başına gelir gelmez yaptığı ilk icraatlardan biri basını dönüştürmek oldu. Basının bugün geldiği nokta herkesin malumudur. İktidarın basın ve ifade özgürlüğüne nasıl yaklaştığı, AİHM’in son olarak Cumhuriyet gazetesine ilişkin verdiği kararıyla tescillenmiş oldu.”

(Taraf)