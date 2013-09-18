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TMSF, Skytürk360'ın Genel Müdürü'nü görevden aldı

TMSF, 2011'den bu yana SkyTürk360'ın genel müdürlüğü görevini üstlenen Tolga Alişoğlu'nun işine son verdi

18 Eylül 2013 13:17

Tasarruf Mevduatları Sigorta Fonu (TMSF), Skytürk 360'ın Genel Müdürü Tolga Alişoğlu'nu görevden aldı.
 
Skytürk 360'ın Genel Müdürü Tolga Alişoğlu görevden alındı. 
 
Alişoğlu Twitter'daki hesabından "Skyturk360 yolculuğum burada bitti..." ifadelerini kullandı.
 
TMSF'nin görevden aldığı Alişoğlu iki yıldır kanalın başında bulunuyordu.
 
Alişoğlu'nun, Çukurova Medya Şirketleri Grup Başkanı Cengiz Özdemir'le kanalın yayın politikası konusunda ters düştüğü biliniyordu.
 
TMSF, Çukurova Grubu'nun elindeki Skytürk 360'a Mayıs ayında el koymuştu.
 
 

Tolga Alişoğlu kimdir?

 
 
9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan Tolga Alişoğlu, Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Master'ını bitirdi ve Yeditepe Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Doktora'sı yaptı.
 
İş hayatına 2001 yılında Çukurova Medya Grubu’nda Yönetici Adayı olarak başlayan Tolga Alişoğlu Show TV ve Skyturk’te farklı görevlerde bulundu. Ardından 2004-2005 yılları arasında Kanaltürk TV Reklam Genel Müdürü olarak çalıştı. 
 
2005-2009 yılları arasında tekrar Çukurova Holding’e bağlı Türk Medya Reklam’da Genel Müdür Yardımcılığı görevine geçti. 
 
2009 yılı itibariyle dünyanın önde gelen açıkhava reklam firmalarından Stroer Kentvizyon’da Türkiye Koordinatörlüğü ve aynı şirkete bağlı açıkhava mecrası Outdoor TV’nin de Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürdü.
 
2011 yılından itibaren ise SkyTürk360'ın genel müdürlüğü görevini üstlendi.

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