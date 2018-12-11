TMSF'nin satışa çıkardığı uçaklar alıcı bekliyor

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe giriminin ardından FETÖ/PDY bağlantısı olduğu ortaya çıkan ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır\'ın sahibi olduğu Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık A.Ş.\'ye ait 5 uçak, TMSF tarafından satışa çıkarıldı. Uçaklardan 2 tanesi Çorlu Havalimanı\'nda alıcılarını bekliyor.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında Faruk Bayındır\'ın FETÖ silahlı terör örgütüyle bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bayındır\'ın yurt dışına kaçtığı belirlenirken sahibi olduğu Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık A.Ş.\'nin, terör örgütüne finansal destek sağladığı belirlendi. İstanbul 3\'üncü Sulh Ceza Hakimliği de şirkete TMSF\'den kayyum atanmasına karar verdi.

TMSF, şirkete ait 5 uçağı 1 milyon 560 bin 600 TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Ayrıca muhtelif makine, teçhizat, demirbaşlar ile uçak bakım onarım için kullanılan çeşitli alet ve malzemeler ile bilgisayar kasalarını da 60 bin TL muhammen bedelle satışa sundu. Satışa çıkarılan uçak ve çeşitli menkuller için 14 Aralık günü saat 17.00\'ye kadar teklif verilebileceği, birden fazla teklifin bulunması halinde ise 17 Aralık günü saat 15.00\'da açık artırma usulü ihale düzenleneceği bildirildi. TMSF\'nin satışa çıkardığı uçaklardan 2\'si Çorlu Havalimanı\'nda park halinde alıcılarını bekliyor.

SATILACAK UÇAKLAR

TC-TAY 1989 Model PIPER PA-28-236 S/N 28-11032

TC-IHM 1978 Model CESSNA 152 S/N 1528158 9

TC-FCK 1980 Model C172 RG S/N 172RG0408

TC-TEB 1977 Model FR172K S/N FR17200607

TC-EMS 1977 Model R1722615



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