TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL

Gökhan Artan / İstanbul, 23 Kasım (DHA)-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 7 uçağı satışa çıkarırken uçakların toplam muhammen satış bedelleri ise 2 milyon 749 bin 293 TL oldu.Uçaklar teklif alma yöntemi ile 14 Aralık tarihinde saat 17.00’ye kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif verilmesi halinde 17 Aralık tarihinde açık artırmada satılacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), uçak satışları için iki ilana çıkmıştı.TMSF, Tarkim Uçak Bakım Onarım ve Havacılık\'a ait 5 uçak ile muhtelif makine, teçhizat, demirbaş, uçak bakım orarım alet edavat malzemelerini satışa çıkardı. Çorlu Havalimanı’nda açık alanda park halinde bulunan 1989 üretimli PIPER PA-28-236 model uçak 578 bin TL, 1978 üretimli Cessna 152 model uçak 173 bin 400 TL;Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda yer alan 1980 üretimli l C172 model uçak 289 bin TL, 1977 Model FR172K model uçak 231 bin 200 TL,1977 üretimli R1722615 model uçak da 289 bin TL muhammen bedellerle KDV hariç satışa çıkarıldı.

UÇAKLARI ALMAK İSTEYENLER ÖNCEDEN GÖREBİLECEK

5 uçağın toplam muhemmen bedeli 1 milyon 560 bin 600 TL olurken muhtelif makine, teçhizat, demirbaş ile uçak bakım onarım alet ve edavat malzemeleri ile bilgisayar kasaları ise 60 bin TL muhammen bedele satılacak. Tekirdağ Çorlu Havalimanındaki uçaklar 10 Aralık 2018 tarihinde saat 14.00-17.00 arasında, Adana Şakirpaşa Havalimanı’nda bulunan 3 adet uçak ile varlıklar ise 30 Aralık tarihinde saat 14.00-17.00 arasında havalimanı prosedürlerine uygun olarak mahallinde görülebileceği belirtildi.

BİRDEN FAZLA TEKLİF OLURSA AÇIK ARTIRMADA SATILACAK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na değerleme ve satışı için Maliye Bakanlığı tarafından devredilen Hazine adına kayıtlı, Tekirdağ Çorlu Havalimanı’nda açık alanda park halinde bulunan 2 adet eğitim uçağı da satılacak. Üretim yılı 2006 olan Cessna 172R model uçak 637 bin 835 TL,2003 üretim yıllı Cessna 172R model uçak ise 550 bin 858 TL muhammen bedellerle KDV hariç satışa çıkarıldı.Uçaklar 10 Ekim tarihinde saat 14.00-17.00 arasında havalimanı prosedürlerine uygun olarak mahallinde görülebilecek.İki ayrı satış ilanındaki 7 uçağın toplam muhammen bedelleri ise KDV hariç 2 milyon 749 bin 293 TL oldu. İki ayrı ilanla verilen uçaklar 5 ve 2\'si ayrı ayrı teklif alma yöntemi ile 14 Aralık saat 17.00’ye kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif verildiği takdirde 17 Aralık tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun başvuru adresinde yapılacak açık artırmada satılacak.

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