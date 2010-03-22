TMSF'den Hazina'ye 250 milyon $ ödeme

T24 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Hazine'ye 250 milyon dolar tutarında ödeme gerçekleştirdi.



TMSF'den yapılan yazılı açıklamada, Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde TMSF'nin, varlık satışlarından elde edilen 250 milyon doları Hazine Müsteşarlığı'na aktardığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu ödeme ile birlikte TMSF'nin terkin sonrası Hazine Müsteşarlığı'na yaptığı ödeme tutarının 766,6 milyon dolara, toplam ödeme tutarının ise 9 milyar 966 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.

