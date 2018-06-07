TMSF'den Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener ile ilgili açıklama

İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu Üyesi Yılmaz Şener ile ilgili açıklama yaptı.

TMSF açıklamasında şöyle denildi:

\"Son günlerde Fon Kurulu üyemiz Sayın Yılmaz Şener ile ilgili medyada çıkan haberler üzerine, kamuoyuyla bilgi paylaşma zarureti doğmuştur.

\"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, mahkeme kararıyla 21.10.2016 tarihinde Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri A.Ş’de kayyım olarak görevlendirilmiştir.

\"Fon Kurulu üyemiz Sayın Yılmaz Şener, 13 Temmuz 2017 tarihinde söz konusu hastanenin de içinde bulunduğu 18 şirkete yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştır.

\"Daha sonra Fon Kurulu üyemiz Sayın Yılmaz Şener’in adı geçen hastanedeki görevi, 19 Ekim 2018 tarihinde sonlandırılmış ve halen de görevi bulunmamaktadır.\"