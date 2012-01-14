-TMSF ve TOKİ KHK kapsamından çıkarıldı ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile TOKİ, kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren KHK kapsamından çıkarıldı. ''375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Hakkında Kanun'' Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, TOKİ ve TMSF, kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren 666 sayılı KHK kapsamından çıkartıldı. Böylece TOKİ ve TMSF, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırmaya devam edecek. Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan pilot, uçuş ekibi, kurbağa adamlara ödenecek tazminat miktarlarını da artırıyor.