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Politika

TMSF ve TOKİ kapsamdan çıkarıldı TBMM (A.A)

12 Ocak 2012 19:37

-TMSF ve TOKİ kapsamdan çıkarıldı TBMM (A.A) - 12.01.2012 - TBMM Genel Kurulunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile TOKİ'yi kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren KHK kapsamından çıkaran ''375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Hakkında Kanun Teklifi'' kabul edildi. Kanuna göre, TOKİ ve TMSF, kamuda eşit işe eşit ücret uygulamasını içeren 666 sayılı KHK kapsamından çıkartıldı.   Böylece TOKİ ve TMSF, Devlet Memurları Kanunu ile diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair hükümlerine bağlı kalınmaksızın özel bilgi ve ihtisas gerektiren konularda sözleşmeli personel çalıştırmaya devam edecek.  Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan pilot, uçuş ekibi, kurbağa adamlara ödenecek tazminat miktarlarını da artırıyor.

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