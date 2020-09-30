TMSF, şirket satışlarına Naksan Holding'le başlıyor; Naksan Plastik 1.1 milyar TL bedelle ihaleye çıkıyor

TMSF, bünyesindeki şirketlere ilişkin satış sürecini Naksan Holding ile başlatıyor. TMSF yönetimi, FETÖ'ye yönelik soruşturmalar kapsamında el konun Naksan’ın iki lokomotif şirketinden Royal Halı’yı 353 milyon lira bedelle 6 Ekim’de, Naksan Plastik’i ise 1.126 milyon lira bedelle 20 Ekim’de ihaleye çıkaracak.

Dünya’nın haberine göre satış sürecine 43 şirketli Naksan Grubu’ndan başladıklarını söyleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “İnşallah önümüzdeki ayın altısında Royal Halı’nın, 20 Ekim’de de Naksan Plastik’in ihalesini gerçekleştireceğiz ve bu şirketlerimizin ekonomimize katkı sağlamasına gayret edeceğiz" dedi.

Gülal'in verdiği bilgiye göre Naksan’da 5 tesis satılacak. Satışla ilgili 23 firma şartname aldı. Gülal, "Şartname alanlar içinde Gaziantep’ten de talep var. Hem Avrupa hem de Asya’dan süreci ciddi olarak takip eden gruplar var” dedi.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal Naksan Holding ile ilgili sürece ilişkin şu bilgileri verdi: “Eylül 2016’da Naksan Holding’e ait 43 şirkete TMSF kayyım olarak atandı. Geldiğimizde fabrikalar kapalıydı, çok ciddi işletme sermaye açığı vardı ve biz buna rağmen işletme sermaye açığını çözerek fabrikaları çalıştırmaya başladık. Bu fabrikalar TMSF kayyımı tarafından yönetilmeye başlandığı andan itibaren ekonomimize değer katmaya başladılar. Bu grubun temel özelliği şu. Bu grup içi boşaltılmış bir grup. Bugün itibariyle bankalara 2.8 milyar TL borcu var. Bunun içerisinde Adularya Enerji için kullanılan 433 milyon Euro kredi dahil değil. Bunu dahil ettiğimizde grubun yaklaşık 7.2 milyar TL borcu var. Aslında finansal olarak bu yapının sürdürebilir ihtimali yoktu. Biz grubu devraldığımızda aktif olarak 8.4 milyar TL seviyesindeydi. Bugün itibariyle 12.6 milyar TL seviyesinde. Burası yaklaşık yüzde 50 büyüdü. Biz burayı TİP koruması altında çalıştırdık. TİP koruması TMSF’nin 5413 sayılı kanunun TMSF’ye verdiği özel bir yetki. Bu yetkiyle burayı sürdürdüğümüzde aktif olarak büyüyor ama o süreçte borçlarını ödemediğimiz için öz kaynakları da ister istemez karlılık üretemediğimizden eriyor. Dolayısıyla şu an negatif öz kaynağa sahip bir grubumuz var.

Naksan’da 3 bin 575 kişinin çalıştığını kaydeden Gülal, “Bu grubun 30 Haziran 2020 itibariyle de cirosu 995 milyon TL. Özellikle plastik tarafı pandemi sürecinde pozitif etkilenen şirketlerimizdendi. Dolayısıyla iyi bir ciro yakaladılar. Geçen yılı 1.2 milyar TL seviyesinde kapatmışlardır. Dolayısıyla bu yıl bu rakamın çok üzerinde ciroyla kapatacağız” diye konuştu.