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Ekonomi

TMSF MarkAntalya AVM'yi 1.28 milyar liradan satışa sundu

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) MarkAntalya AVM’yi satışa sundu

08 Mayıs 2018 13:08

İstanbul, 8 Mayıs (DHA) – Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) MarkAntalya AVM’yi satışa sundu.
TMSF’nin Kayyım olarak atandığı Kadıahmetoğulları Asfalt İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye ait Antalya Muratpaşada bulunan MarkAntalya AVM’nin, TMSF tarafından MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü adı altında 1 milyar 278 milyon 900 bin lira muhammen bedelle satışa sunuldu. MarkAntalya AVM\'nin satış ilanı bugünkü Resmi Gazete\'de yayımlandı.
TMSF\'den yapılan açıklamaya göre, ihaleye katılmak isteyenler, 4 Haziran tarihine kadar beş bin lira ücret karşılığında ihale şartnamesini satın alarak, muhammen bedelin yüzde 10’u olan 127 milyon 890 bin lira tutarında teminat sunmaları gerekiyor. Açıklamada, ihalenin 5 Haziran tarihinde gerçekleştirileceği, olası bir pazarlığın da 6 Haziran tarihinde yapılacağı belirtildi ve şöyle denildi:
\"MarkAntalya AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile ilgili Tahılpazarı Mah. Şarampol Cad. No:84 Muratpaşa-Antalya adresinde bilgi odası kurulacak olup, yatırımcılar bilgi odasından 10.05.2018-01.06.2018 tarihleri arasında 5.000 TL ücret karşılığında yararlanabileceklerdir.
\"Antalya ili, Muratpaşa ilçesinde yer alan MarkAntalya AVM, Ağustos 2013 tarihinde ziyaretçiye açıldı. Toplam 28 adet bağımsız bölümden oluşan AVM’nin yaklaşık 55 bin metrekare kiralanabilir alanı bulunuyor. AVM’de sinema, spor salonu, modern çocuk eğlence merkezi, iki bin 600 araç kapasiteli otopark, geniş teras alanları, zengin restoran alanları yer almakta.\"

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