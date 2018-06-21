TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı (3)

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Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Haziran (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve yabancı yatırımcılar EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital, FiYapı ve Dumankaya projelerinin tamamlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.

TMSF açıklamasında, \"Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır. Bu iş birliğinin ülkemize taraflara ve uzun süredir beklemekte olan mağdurlara hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyım atanması sebebiyle yarım kalan Dumankaya ve Fi Yapı projelerinin mağdurlarını sevindiren imza töreninde yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı:

“Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle Dumankaya Şirketler Grubu ve Fi Yapı Şirketler Grubu’na kayyım olarak atanmıştır.

“Dumankaya Grubu’nun Mozaik, Modern Vadi, Adres Sancaktepe, Fikirtepe 1 ve Fikirtepe 2 projeleri tamamlanamamış, 3028 müşteri ve taşeron mağdur olmuştur.

\"Fi Yapı Grubu\'nun Fi side, Fi Life, Fi Kırıkkale ve Fi Tower projeleri tamamlanamamış, 5136 müşteri ve taşeron mağdur olmuştur.

“Bu süreçte, yapılan çalışmalar dahilinde, EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital isimli yapancı yatırımcılarla söz konusu projelerin bitirilmesi amacıyla görüşmeler neticelendirilmiştir.

“Dumankaya Grubu ve Fi Yapı Grubu ile EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital işbirliğinin yarım kalan projelerin tamamını bitirmek üzere yurt dışından 450 milyon euro kredi tahsis etmiş bulunmaktadır.

“Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır.

\"İlk olarak bir kısmı tamamlanmış projeler tamamlanacak, daha sonra başlanmamış projelerin inşaasıyla devam edilecek.

\"Süreci dört firmalık konsorsiyum yürütecek, biz sadece projenin satış ve pazarlama kısmında bulunacağız.

\"Projelerin tamamlanması konusunda mağdurlardan ilave bedel talep edilmeyecek.

\"Kayyumla yönetilen Dumankaya ve Fiyapı\'nın toplam sekiz bin mağduruna yardım etmek en büyük önceliğimiz.

\"Fiyapı ya da Dumankaya gruplarını satışı söz konusu değil, sadece projelerin tamamlanması konusunda bir ortaklık mevcut.

\"Fi Yapı Grubuna ait olan İzmir, Dikili\'de yer alan ve Fiada Mimari Konsept projesinin geliştirildiği, 50 miyon euro değerindeki, Garip Adası konsorsiyuma verilecek ve tamamlanan projeler için yapılan masraflar, konsorsiyum tarafından adaya yapılması planlanan yaşlılar için bir rehabilitasyon merkezi kurularak ve Fikirtepe\'de hiç başlanmamış iki projenin satışlarından karşılanacaktır.

\"Tüm projelerin iki yıl içinde tamamlanması planlanıyor.\"