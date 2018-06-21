T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TMSF: Dumankaya ve FiYapı mağdurlarını sevindirecek imzalar atıldı

Mahmut Can Emir / 21 Haziran (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve yabancı yatırımcılar EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital, FiYapı ve Dumankaya projelerinin tamamlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı

21 Haziran 2018 18:53

Mahmut Can Emir / 21 Haziran (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve yabancı yatırımcılar EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH, Dress&Dommer ve Flagman Capital, FiYapı ve Dumankaya projelerinin tamamlanmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.
TMSF açıklamasında, \"Tamamlanacak projelerde oluşacak satılabilir daireler yine EURABAU GmbH, CPB Project Development GmbH tarafından yurt dışından ağırlıklı olarak pazarlanacaktır. Satışlardan sağlanan gelirler ülkemize sermaye girişi sağlamış olacaktır. Bu iş birliğinin ülkemize taraflara ve uzun süredir beklemekte olan mağdurlara hayırlı olmasını temenni ederiz.\" (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahmut Can EmirHaziran DHATasarruf Mevduatı Sigorta Fonu TMSFEURABAU GmbH CPB Project Development GmbH Dress&DommerFlagman Capital FiYapıDumankayaTMSFEURABAU GmbH CPB Project Development GmbHSatışlardanBuFotoğraflı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24