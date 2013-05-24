TMSF Digiturk'e el koydu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubu'ndan olan 455 milyon dolarlık alacağını tahsil etmek amacıyla, Show TV ve BMC'nin ardından, aralarında Digiturk, Akşam Gazetesi, Skytürk ve Alem FM'in de olduğu 10 şirketin yönetimine daha el koydu.

TMSF, Show TV ve BMC'de yaptığı incelemelerin ardından ilk değerlendirmesini açıkladı. TMSF, Başkanı Şakir Ercan Gül şirketlerin durumunun vahim olduğunu ve bu borcun geri ödenme imkanı bulunmadığını söylerken Turkcell'deki hakları ölçüsünde bu şirkete de gidebileceklerini belirtti. Bu açıklamadan bir kaç saat sonra TMSF, Çukurova Grubu’ndan olan alacaklarının tahsili amacıyla gruba ait 10 şirketin daha yönetimini devir aldı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Çukurova Grubun'dan olan alacaklarının tahsili amacıyla Grup'a ait 10 şirketin daha yönetimini devir aldığını bildirdi.

TMSF açıklamasına göre, TMSF, Çukurova Grubu'ndan olan alacaklarının tahsilini teminen 5411 sayılı Bankacılık kanunundan kaynaklanan yetkilerini kullanarak Aks Televizyonculuk ve BMC'den sonra Grup'a ait 10 şirketin daha yönetimini devraldı.

TMSF'nin devraldığı Grup'a ait 10 şirket şöyle:

"Aks Uluslararası Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Aks Maksimum Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Aks Artı Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Atlas Yayıncılık ve Ticaret Anonim Şirketi, Sakarya Kent Radyo Televizyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Medya Pazarlama Anonim Şirketi, Atlas Yayıncılık Yapımcılık ve Reklamcılık Anonim Şirketi, Eksen Yayıncılık Dağıtım Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ."

Fon, 16 Mayıs tarihinde aldığı kararla yine gruba ait Show TV ve BMC'ye el koyduğunu açıklamıştı.

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül de bugün yaptığı açıklamada, 'grubun borç ödeme imkanı olmadığını' söyleyerek 'Turkcell'e de el konulabileceği'ni ifade etti.

Çukurova Grubu'nun TMSF'ye 455 milyon dolar borcu bulunuyor.