TMSF Başkanı: Boydak, Nakıboğlu ve Kaynak Holding'in satışı için bekleyeceğiz

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Şakir Ercan Gül darbe girişiminin ardından kayyım atanan Boydak, Nakıboğlu ve Kaynak Holding gibi şirketlerin satışı için hukuki sürecin sonlanmasını bekleyeceklerini açıkladı. Gül, "Fona devredilen şirketlerden 47 tanesi büyük firmalar. Onun dışındakiler genellikle esnaf işletmeleri. Bazıları gayri faal, bazıları kağıt üzerinde. Anadolu'daki birkaç benzin istasyonu, hayvancılık işletmeleri gibi şirketleri satacağız. Boydak, Nakıboğlu, Kaynak Holding gibi işletmeleri ise hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar yönetmeye devam edeceğiz" dedi.,

Sabah yazarı Dilek Güngör'ün "TMSF satış için bekleyecek" başlığıyla yayımlanan (8 Ocak 2017) yazısı şöyle:

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül, Fon’a devredilen büyük şirketleri hukuki süreç sonuçlanana kadar yönetmeye devam edeceklerini söyledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) ilişkili 719 şirketle ilgili rotası belli oldu. Fon Başkanı Şakir Ercan Gül, TMSF'ye devredilen büyük şirketlerin satışının şu anda gerçekleşmeyeceğini belirterek, "Fona devredilen şirketlerden 47 tanesi büyük firmalar. Onun dışındakiler genellikle esnaf işletmeleri. Bazıları gayri faal, bazıları kağıt üzerinde. Anadolu'daki birkaç benzin istasyonu, hayvancılık işletmeleri gibi şirketleri satacağız. Boydak, Nakıboğlu, Kaynak Holding gibi işletmeleri ise hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

Ölüme terk etmeyiz

TMSF'nin bünyesindeki şirketleri ticari teamüllere uygun olarak yöneteceklerini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bu işletmeleri artık saiklerinden ayrı düşünmek gerekir. FETÖ şirketleri olsalar da tüzel kişilikleri var, yönetimleri değişti. Bu şirketleri ölüme terk etmeden yaşatmaya çalışacağız. Aktif-pasif dengesi bozuk olanlar, sürdürülemeyecek durumda olanlar veya yönetilemeyecekler feshedilebilir. Ancak her koşulda ekonomiye olumsuz etkisi olmaması için çalışıyoruz. Zor bir görev üstlendik."

Fon'un geçmişi var

TMSF'nin bu kadar büyük bir yapıyı yönetmesinin zor olup olmadığına ilişkin olarak da Şakir Ercan Gül şunları anlattı: "Fonun bir itibarı ve geçmişi var. Geçmişte de Fon'a devredilen yüzlerce şirket oldu. Bu nedenle FETÖ'yle alakalı şirketlerin fona devredilmesine karar verildi. Biz bazı şirketlerde yönetime bulundukları sektörle alakalı dışarıdan kişileri de getiriyoruz."