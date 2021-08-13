"TMSF Başkan Yardımcısı AKP'li Nevzat Avunç, 82 şirkette yönetici olarak görev yapıyor"

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından MERSİS ve Ticaret Sicil Gazetesi'ni kaynak göstererek, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Yardımcısı Nevzat Avunç'un 82 şirkette yönetici olduğunu ortaya koydu.

Buna göre Avunç, 46 şirkette Yönetim Kurulu Başkanı, 34 şirkette Yönetim Kurulu Üyesi, 2 şirkette ise Müdürler Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

Yavuzyılmaz paylaşımında, "TMSF usul ve esaslar tebliğine göre; bu bürokrat tek şirketten ücret alıyor (!) Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 81 şirkette görev yapabilir mi? Bu AK Partili bürokratın aynı anda 81 şirketin yönetim kurulunda ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz ayrıca, Avunç’un TMSF tarafından atandığı 82 şirketi paylaştı. Yavuzyılmaz'ın Twitter paylaşımları için tıklayın.