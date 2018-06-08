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Ekonomi

TMSF, bankalardaki döviz varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı aldı

İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı aldı

08 Haziran 2018 17:08

İstanbul, 8 Haziran (DHA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk lirasına çevirme kararı aldı.

TMSF’den yapılan yazılı açıklamada kurlardaki dalgalanmaların ekonomik bir temeli olmadığı vurgulandı ve şunlar söylendi:

“Türkiye ekonomisinde istikrarın korunması ve belirlenen makro ekonomik hedeflere daha sağlam adımlarla ulaşılabilmesi için, ülke parasına duyulan güven büyük önem arzetmektedir.

“Son dönemde döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaların ekonomik bir temelinin olmadığı düşünülmektedir.

“Ülkemizin finansal istikrarına katkı yapan en önemli ve öncü kurumlardan biri olan TMSF, bu bilinçle ve Türk Lirasına duyduğu güvenin de etkisiyle, bankalarda bulunan mevduat sigortacılığı rezervi içerisindeki döviz cinsinden varlıklarını Türk Lirasına çevirme kararı almıştır.

“Alınan karar kapsamında Kurumumuz,  Haziran ayı içerisinde toplamda yaklaşık 1.6 milyar liraya karşılık gelen vöviz cinsinden mevduatını Türk Lirası’na çevirecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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