TMSF, Bank Asya'yı kapattı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Bank Asya'nın faaliyetlerini geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

TMSF'den yapılan açıklamada "29.05.2015 tarihinde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen AsyaKatılım Bankası A.Ş.’nin faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107’nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak durdu" ifadesi kullanıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 4 aydır hakim ortak hisselerini kontrol ettiği Bank Asya’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilmesine karar verdi.

20 yıl önce kuruldu

Bank Asya, geçen yıl mayıs ayında BDDK kararı ile TMSF'ye devredilmişti. Ekim 1996'da Asya Finans Kurumu A.Ş olarak kurulan Bank Asya'da mevcut unvan Aralık 2005'ten itibaren kullanılmaya başlandı. Kasım 2014'te 202 şubesi bulunan Bank Asya'nın hali hazırda Türkiye genelinde 200 şubesi bulunuyor.