TMSF Bank Asya'nın faaliyetlerini durdurdu



TMSF tarafından yapılan açıklamada “29 Mayıs 2015 tarihinde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi fona devredilen Asya Katılım Bankası AŞ'nin faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak durdurulmasına Fon Kurulu tarafından karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2015 yılının şubat ayındaki kararıyla Asya Katılım Bankası AŞ mezkur ortaklarının paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti. BDDK kararına gerekçe olarak Asya Katılım Bankası AŞ'deki imtiyazlı pay sahipleri açısından kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının banka tarafından sunulamadığını göstermişti.

Bank Asya bunun üzerine 2015 mayıs ayı sonunda “temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini” TMSF'ye devretmişti. 23 Mayıs 2016'da yapılan açıklamada TMSF Kurulu tarafından Bank Asya hisselerinin satışa çıkarılmasının karara bağlandığı belirtilmiş, satış ilanının Resmi Gazete'ye gönderildiği açıklanmıştı.

15 Temmuz tarihinde bir açıklama yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Asya Katılım Bankası AŞ hisselerinin satış ihalesine herhangi bir teklif gelmediğini belirterek konunun Fon Kurulu'nda verilecek karara göre işlem yapılacağını duyurmuştu.