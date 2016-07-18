T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi
Deutsche Welle

TMSF Bank Asya'nın faaliyetlerini durdurdu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Bank Asya’nın faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

18 Temmuz 2016 15:53


TMSF tarafından yapılan açıklamada “29 Mayıs 2015 tarihinde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi fona devredilen Asya Katılım Bankası AŞ'nin faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 107'nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında geçici olarak durdurulmasına Fon Kurulu tarafından karar verilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 2015 yılının şubat ayındaki kararıyla Asya Katılım Bankası AŞ mezkur ortaklarının paylarına ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verilmişti. BDDK kararına gerekçe olarak Asya Katılım Bankası AŞ'deki imtiyazlı pay sahipleri açısından kurumun etkin denetimini engellemeyecek şeffaf ve açık bir ortaklık yapısının banka tarafından sunulamadığını göstermişti.

Bank Asya bunun üzerine 2015 mayıs ayı sonunda “temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimini” TMSF'ye devretmişti. 23 Mayıs 2016'da yapılan açıklamada TMSF Kurulu tarafından Bank Asya hisselerinin satışa çıkarılmasının karara bağlandığı belirtilmiş, satış ilanının Resmi Gazete'ye gönderildiği açıklanmıştı.

15 Temmuz tarihinde bir açıklama yapan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Asya Katılım Bankası AŞ hisselerinin satış ihalesine herhangi bir teklif gelmediğini belirterek konunun Fon Kurulu'nda verilecek karara göre işlem yapılacağını duyurmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Tasarruf Mevduatı Sigorta Bank AsyaMayısAsya Katılım Bankası AŞBankacılık KanunuFon KuruluAjansıBankacılık DüzenlemeDenetleme KurumuTMSFAsyaTMSF KuruluBank AsyaResmi GazeteTemmuzTasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Asya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24