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'TMSF artık ortağım'

Hülya Avşar'ın, TMSF'den aldığı bir davet ile Hülya dergisi yeniden devam edecek

30 Ağustos 2008 03:00

Hülya Avşar'ın 'Hülya' adlı dergisi kapatılmıştı. TMSF'nin aldığı bu karara çok kızan Avşar aldığı güzel haberi, kardeşi Helin Avşar'ın sitesinde okurlarıyla paylaştı:

'TMSF artık ortağım. Bundan sonra ona gelecek her sözde beni karşılarında bulurlar. TMSF süper, TMSF en iyi, iyi ki de var, yaşa sen TMSF! TMSF kimsenin hakkını yemez, TMSF topladığı paraları devletin huzuru, medeniyeti için harcar. TMSF TMSF TMSF ay ay ay! Kendi yazdıklarım bana bile itici geldi. Düşündüm de birgün TMSF benim gözümde böyle olabilir mi? Ama işte büyük konuşmamak lazımmış.

TMSF’de olduğundan sekiz yıllık dergim 'Hülya' dergisini çıkarmama kararı almıştım. Kendimi kötü hissettiğim ve bu duruma alışmaya çalıştığım süre içindeyken TMSF’den bir haber geldi ki dergiye devam etmek istiyorlarmış. Ya vicdanları el vermedi ya da başka niyetleri var. Ama ne olursa olsun 'Hülya' devam edecek. Mutlu oldum. Şimdi yeniden doğmuş bir dergi gibi devam edecek. TMSF’nin beni sevindireceği aklıma en son gelecek şeydi. Kısacası Hülya’ya devam…'

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