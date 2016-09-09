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15 Temmuz Darbe Girişimi

TMSF, Akın İpek’in 18 şirketin el koydu

Şirketlerin değeri 10 milyar dolara varıyor

09 Eylül 2016 01:59

‘FETÖ'ye finans sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Akın İpek'in 10 milyar dolar değerindeki 18 şirketi (Koza-İpek Holding) Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, bu şirketler üzerine kayıtlı bulunan Fetullah Gülen için yaptırıldığı belirtilen lüks malikane de TMSF'ye devroldu. TMSF, gerektiğinde şirketlerin varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilecek.

 

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