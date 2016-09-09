TMSF, Akın İpek’in 18 şirketin el koydu

‘FETÖ'ye finans sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan Akın İpek'in 10 milyar dolar değerindeki 18 şirketi (Koza-İpek Holding) Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi.

Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, bu şirketler üzerine kayıtlı bulunan Fetullah Gülen için yaptırıldığı belirtilen lüks malikane de TMSF'ye devroldu. TMSF, gerektiğinde şirketlerin varlıkların satılmasına veya feshi ile tasfiyesine karar verebilecek.