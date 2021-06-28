TMSF, Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel suçlar", "FETÖ'ye yardım", "siyasal veya askeri casusluk" gibi birçok suçtan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilen Adnan Oktar'a ait 6 şirketin mallarını satışa çıkardı.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir’in haberine göre, Oktar’ın eşyaları 8 Temmuz’da ihaleyle satılacak. Teklifler, 07 Temmuz 2021 tarihi mesai saati bitimine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun İstanbul’daki binasına verilebilecek.

TMSF tarafından yapılan duyuruda menkul malların her bir şirket bazında topluca satılacağı açıklandı.

Altı şirkete ait mallar arasında büro mobilyaları ve bilgisayarların yanında, dünyaca ünlü markaların ceketleri, kravatları gömlekleri, antika mobilyalar, vazolar heykeller bulunuyor.