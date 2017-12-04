TMSF: 15 Temmuz'un faturası, FETÖ ile iltisaklı kişilerden tahsil edilecek

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Başbakanlık’ın talebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından yapılan 15 Temmuz darbe giriminde oluşan zararın hesaplanması için tüm kamu kurumlarına yazı gönderdi. Buna göre zararın karşılanması için FETÖ ile iltisaklı kişilerden tazminat istenecek.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Başbakanlık, 15 Temmuz darbe girişiminin ülkeye verdiği maddi zararın belirlenmesi için harekete geçti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere ilgili kurumlara gönderilen yazıda, darbecilerin ve darbenin bastırılması için asker ve polisin kullandığı mühimmat ile kamu ya da özel kişi ya da kuruluşlara ait birçok yapı, araç, gereç ve teçhizatın maddi değerinin belirlenmesi istendi. Türkiye’nin zarar gören imajının da belirlenecek rakama eklenmesi talimatı verildi.

Darbe gecesinden başlayıp 31 Ekim 2017’ya kadar 3 aylık döneme ilişkin zararın hesaplanması istenirken, kurumlardan yanıtların 31 Aralık 2017’ye gönderilmesi istendi. Gülal imzalı yazıda şöyle denildi:

“Darbe gecesi yaşanan olaylar sırasında darbeci militanların yaptıkları saldırılarla kamu ya da özel birçok yapı, araç, gereç ve teçhizatta zarar ve ziyana neden olmuşlardır. Zararın daha büyüğü ekonomik alanda kendini göstermiştir. Yaşanan hadiseler ve sonrasında ülkemizin uluslararası alanda sahip olduğu kredibilite ve imaj olumsuz etkilenmiş, ülkemizin marka değeri zarar görmüş, yatırım ve güven ortamındaki olumsuz hava nedeniyle ekonomide ve ticarette kayıplar meydana gelmiştir.”

Yazıda, şu ifadeye yer verildi:

"örgütün ve militanlarının devletin içine sızmış yandaşları üzerinden devlet imkânlarını kullanmak ve milletimizin halisane duygularını istismar ederek elde ettikleri servet üzerinden söz konusu zararın karşılanması hakkaniyetin gereği olarak ortaya çıktığı" kaydedilerek, “Dolayısıyla FETÖ/PDY örgütüyle irtibatlı ya da iltisaklı olan kişi ve kuruluşlardan milletimizin her bir ferdinin üzerine yüklenen bu ağır maliyetin en azından maddi olarak hesaplanabilen kısmının tazmini yönünde hukuki girişimlerin başlatılması düşülmektedir."

Üç ana başlık

Darbe girişiminin maliyetinin üç ana başlıkta hesaplanması öngörüldüğü ifade edilen yazıda şöyle devam edildi:

“Darbe gecesi çıkan olaylar sonucu oluşan maddi zarar. Darbe girişimin bozduğu istikrar ortamı nedeniyle ülkemizin ekonomisine sirayet eden zarar. Ülkemizin marka değeri ile imajının uluslararası arenada bozulması nedeniyle oluşan değer kaybından kaynaklı zarar.”

Yazıda, hem darbecilerin kullandığı hem de darbecilere karşı koymak için güvenlik güçlerinin kullandığı mühimmatların da listelenmesi istendi. Listeye eklenmesi istenilenler şöyle:

“Özel ve kamu binalarına verilen zarar ile araç, gereç ve teçhizatta meydana gelen tahribat. Şehitlerimiz ile yaralanan gazilerimizin tedavi masrafları, yakınlarına ödenen tazminat ve bağlanan maaşlar ile yakınlarına yapılan ve yapılması öngörülen harcamaların bütünü.”

Yazıda ayrıca darbe girişi sonrası faizde ve dövizde yaşanan artış, borsada yaşanan düşüşün de maliyete eklenmesi gerektiğine işaret edilirken, şu noktalara dikkat çekildi:

“Reel sektörde meydana gelen her türlü zarar. Güven ve istikrar ortamının bozulmasının yatırım üzerindeki etkisi, güven ve istikrara ortamının tekrar tesisi için yapılan harcamalar, işsizlikteki artış, turizm gelirlerindeki düşüş, kamuda azalan insan kaynağı nedeniyle verimliliğin düşmesinden kaynaklanan kayıp. Darbeye iştirak eden örgüt mensupları ile kamudan ilişiği kesilen personelin eğitimi için devletin yapmış olduğu tüm harcamalar. İlgili KHK’lar sebebiyle kapatılan kurumlarda çalışan personele yapılan ve yapılması öngörülen işsizlik maaşları.”