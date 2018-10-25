TMO'nun hesapları KİT Komisyonu'nda ibra edildi

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- TBMM KİT Komisyonu\'nda, Toprak Mahsülleri Ofisi’nin (TMO) 2015 ve 2016 yılı hesapları ibra edildi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, komisyonda yaptığı sunumda, bu yıl içinde üreticilerden toplam 2.5 milyon ton ürün alımı gerçekleştirildiğini kaydederek şunları söyledi:

\"Bu yıl yapılan alımların 2,4 milyon tonu hububat, 96 bin tonu nohut, 14 bin tonu yeşil mercimek ve 36 bin tonu haşhaştır. Alımların karşılığında 3 milyar lira ödeme yapıldı. Hububat alımları 1,1 milyon tonunun lisanslı depolar üzerinden Elektronik Ürün Senedi şeklinde yapıldı. 25 yıl aradan sonra ilk defa bakliyat alımı yapıldı. TMO, AFAD ve Türk Kızılayı iş birliğiyle ihtiyaç sahibi ülkelere gıda yardımı yaptı.

SAVAŞ BÖLGELERİNDEKİ ÜLKELERE 312 BİN TON UN, 2 BİN TON DA PRİNÇ YARDIMI

Bu kapsamda bu güne kadar Pakistan, Filistin, Somali, Yemen ve Suriye gibi ülkelere toplam 312 bin ton un, 2 bin ton pirinç yardımında bulundu. TMO tarafından Özel Sektöre Uzun Süreli Kiralama Yöntemiyle Lisanslı Depoculuk Kriterlerine Uygun Hububat Depoları Yaptırılması süreci başlatıldı. Bu proje ile lisanslı depoculuk sisteminin ülke genelinde yaygınlaşması amaçlanmış olup lisanslı depoculuk sistemiyle birlikte ürünler daha sağlıklı depolarda muhafaza edilecek ve arz talep dengesi kurulacaktır. Türk tarımının dünya tarımına entegre olması ve rekabet gücünü artırarak tarımsal ürün endüstrimizde küresel markalarla rekabet edebilecek firma ve markalarımızın ortaya çıkabilmesi için lisanslı depoculuğun geliştirilmesi gerekmektedir. Verilen destek ve teşviklerle lisanslı depoculuk, üreticilerimiz için çok daha cazip hale getirildi.\"

Güldal’ın sunumunun ardından KİT Komisyonunda, TMO 2015 ve 2016 yılı hesapları ibra edildi.