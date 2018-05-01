T24 LogoT24 Logo
Spor

TMOK'tan Atila'ya Şeref Diploması

İZMİR, (DHA) Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 2016 yılında Ege Yılın Spor Adamı seçilen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila'ya bir ödül de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nden (TMOK) geldi

01 Mayıs 2018 15:05

İZMİR, (DHA)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından 2016 yılında Ege Yılın Spor Adamı seçilen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila\'ya bir ödül de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi\'nden (TMOK) geldi. 
Başkan Atila, kente kazandırdığı yeni spor tesisleri ve spor kulüplerine olan yaklaşımı ile Sportif Fair Play Kariyer Dalı\'nda Şeref Diploması\'na layık görüldü. Başkan Atila, böylesi ödüllerin kenti daha ileriye taşıma noktasında motivasyonlarını arttırdığını vurguladı. 
Atila\'nın bu özel ödüle, Bornova Stadı ve Bornova Atatürk Spor Kompleksi gibi iki önemli tesisi kente kazandırması ve özellikle İzmir futbolunun yıllar sonra yükselişe geçmesinde üstlendiği rol nedeniyle layık görüldüğü açıklandı. \"Bizler halkımıza hizmet için bu görevlerdeyiz\" diyen Atila, \"Bizim için en büyük mutluluk kulüplerimiz daha iyi yerlerde olması, çocuklarımızın, gençlerimiz daha iyi şartlarda spor yapması. Bizi bu ödüle layık gören Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi\'ne çok teşekkür ediyorum. Bu şeref Bornova\'nın\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Türkiye Spor Yazarları Derneği TSYDEge Yılın Spor AdamıBornova Belediye Başkanı Olgun AtilaTürkiye Milli Olimpiyat Komitesi TMOKAtilaSportif Fair Play Kariyer DalıDiplomasıBaşkan AtilaBornova StadıBornova Atatürk Spor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24