TMOK Genel Sekreteri Gündoğan: "Tüm paydaş kurumlar kadın temsiliyetini arttırmak için iş birliği yapmalı"

2024 ve 2026 Olimpiyatlarında mümkün olduğunca kadın-erkek eşitliği sağlanmalı

İSTANBUL,(DHA)

Uluslararası Olimpiyat Komitesi\'nin (IOC) kadının spor alanında temsiliyetinin arttırılması, kadın - erkeğin Olimpiyat Oyunlarında eşit sayıda ve şartlarda mücadele edebilmesi için yürüttüğü çalışmaların sonucu, 25 maddelik bir öneri listesinden oluşan rapor ile yayımlandı.

Raporda dile getirilen 25 öneri arasında 2024 ve 2026 Olimpiyatlarından başlayarak, Oyunlarda kadın ve erkekler için eşit kota ve madalya yarışı sayısı belirlenmesi, tüm bireysel ve takım sporları/disiplinleri/yarışlarında eşit sayıda kadın ve erkek olması; yarışma süresi, mesafesi ve sayısının erkek ve kadınlar için mümkün olduğunca eşit olması, kadın ve erkek yarışlarının müsabaka tesislerinin mümkün olduğunca aynı olması, Milli Olimpiyat Komiteleri ve Uluslararası Spor Federasyonlarının yönetim birimlerinde cinsiyet eşitliğini sağlayabilmeleri için kendi seçim süreçlerini değerlendirmesi gibi konular yer alıyor.

Çalışma Grubunun spor, betimleme, fonlama, yönetim ve insan kaynakları olmak üzere 5 temel konuya odaklandığı raporda IOC Başkanı Thomas Bach\'ın Proje ile ilgili görüşlerine yer verilirken, Bach özetle: \"Spor cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesinde en önemli platformlardan birisi ve kadınların liderlik konumlarını geliştirebilecekleri bir alan. Olimpik Hareketin lideri olarak IOC\'nin temel bir insan hakkı olan ve Olimpik Antlaşmanın temel prensipleri arasında yer alan cinsiyet eşitliği için harekete geçme konusunda önemli bir sorumluluğu bulunuyor. Cinsiyet Eşitliği Değerlendirme Projesi, bu sorumluluklarımız doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarımızın somut sonuçlarından biri\" dedi.

\"TÜM PAYDAŞ KURUMLAR KADIN TEMSİLİYETİNİ ARTTIRMAK İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPMALI\"

Türkiye\'de sporda, sporun tüm alanlarında ve yönetim kademelerinde kadın temsiliyetinin artması için ilgili kamu kurumları, spor federasyonları, kulüpler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları gibi paydaş kuruluşların ortak projeler geliştirmesi gerektiğini söyleyen TMOK Genel Sekreteri Gündoğan, \"Cinsiyet eşitliği, çeşitliliği ve kapsayıcılığını, sadece kendi kurumumuz içerisinde değil, genç nesilleri spora yönlendirirken de kızlarımızın gözetilmesi, erkekler kadar kadınlarımızın da sporun her kademesinde yer almaları, gelecek nesiller için model ve ilham kaynağı olmalarına yönelik faaliyetlerimizde de gözettik ve hep önetkin bir tutum içerisinde olduk. Tüm ulusal Olimpik spor federasyonlarımızdan bir kadın bir erkek temsilcinin yer aldığı Sporcu Komisyonumuz da bu konuda öne çıkarılabilecek bir örnek. Kadın ve erkek sporcularımızın eşit olarak yer aldığı Komisyonumuz, sporda geliştirilmesi gereken konuları ilk ağızdan dile getirme şansı buluyor\" dedi.