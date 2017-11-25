TMO'dan döviz kaynaklı fiyat artışlarına karşı stoklardan satış

İstanbul, 25 Kasım (DHA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), döviz kurlarında yaşanan artışların yanında Karadeniz havzasındaki lojistik maliyetinde meydana gelen yükselişlere bağlı \"piyasa fiyatlarındaki hareketlenmeye\" karşı, stoklardan satışlara başlayacağını açıkladı.

TMO\'dan yapılan açıklamada, 2017/18 hasat döneminde üreticileriden 2 milyon 50 bin ton buğday, 205 bin ton mısır olmak üzere 2 milyon 255 bin ton tahıl alındığı ve karşılığında 2 milyar liranın üzerinde ödeme yapıldığı belirtildi.

\"Hasat döneminin bitmesiyle birlikte stoklarımızda bulunan toplam 2.9 milyon ton ürün bir önceki yılın satış fiyatı seviyelerinde bütün kullanıcılara satışa açılmıştır; satışlarda hiçbir sınırlama yapılmamıştır\" denilen açıklamada, şu konuların altı çizildi:

\"Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artışlar yanında özellikle Karadeniz havzasındaki lojistik maliyetinde meydana gelen yükseliş, faaliyet alanımıza giren ürünlerin piyasa fiyatlarında hareketlenmeye sebep olmuştur.

\"Başta tahıl olmak üzere görev alanına giren ürünlerde piyasa fiyat istikrarını sağlamakla görevli Kurumumuz yaşanan bu gelişmelerden söz konusu ürünleri kullanan sanayicilerimiz yanında özellikle bu ürünleri tüketen 80 milyon tüketicimizin olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaya devam etmektedir.\"

TMO açıklamasında, bu kapsamda atılacak adımlar da şöyle sıralandı:

\"Halen stoklarımızda bulunan 2.1 milyon ton buğdayın bütün kullanıcılara sınırlama olmadan satışına devam edilmektedir.

\"İthalat bağlantısı yapılan 335 bin ton yüksek kaliteli buğdayın satışına da Aralık ayı itibariyle başlanacak olup satış fiyatlarımız kısa sürede açıklanacaktır.

\"Stoklarımızda bulunan 60 bin ton arpa 770 TL/Ton gibi makul bir fiyata besicilere ve yem sektörüne tahsis edilmiş olup teslimler devam etmektedir.

\"İlave bağlantısı yapılan 45 bin ton arpanın satışına da önümüzdeki ay devam edilecektir.

\"Stoklarımızda bulunan 215 bin ton mısırın 10 bin tonu 800 TL/Ton’dan kullanıcılara tahsis edilmiş olup teslimler devam etmektedir.

\"Kalan 205 bin ton yerli mısır ile ithalat bağlantısı yapılanlar da dahil toplam 410 bin ton mısırın satışına önümüzdeki haftadan itibaren başlanacaktır.

\"Aynı şekilde stoklarımızda bulunan 10 bin ton çeltiğin 2.050 TL/Ton fiyattan kullanıcılara satışına başlanmış teslimatlar devam etmektedir İlave bağlantısı yapılan 7 bin ton çeltik ve 5 bin ton pirincin makul fiyatlarla satışına da önümüzdeki günlerde başlanacaktır.\"

TMO\'nun kullanabileceği toplam 2 milyon ton ithalat yetkisinin yanında vergi düzenleme dahil her türlü önlemin en hızlı şeklide alınması için tüm olanakların \"seferber edildiği\" de belirtilen açıklamada, \"Görev alanımıza giren ürünlerle un, ekmek, makarna, pirinç, bulgur gibi gıdaların fiyat açısından 80 milyon tüketicimizi olumsuz etkilememesi için gerekli önlemler alınmakta olup yakın bir tarihte bakliyat için de devreye girilecektir. Bu hususun özellikle kullanıcılar tarafından yakın takip edilmesi menfaatlerine olacaktır\" diye eklendi.