TMO, uluslararası ihaleyle 325 ton mısır aldı

Toprak Mahsulleri Ofisi, (TMO) uluslararası ihaleyle 325 bin ton mısır aldı.

Dünya'nın aktardığına göre TMO, bugün sona eren bir uluslararası ihalede 325 bin ton mısır aldı. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.

Sevkiyatların 15 Kasım - 6 Aralık arasında Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarına yapılması bekleniyor.

Ticaret kaynakları alım fiyatlarının navlun dahil (c&f) veya Türkiye'de depoya teslim (EXW) usulüyle verildiğini belirttiler.