T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TMO, uluslararası ihaleyle 325 ton mısır aldı

14 Ekim 2021 16:44

Toprak Mahsulleri Ofisi, (TMO) uluslararası ihaleyle 325 bin ton mısır aldı.

Dünya'nın aktardığına göre TMO, bugün sona eren bir uluslararası ihalede 325 bin ton mısır aldı. İhaledeki miktar ve fiyatlar nihai onaya tabi olacak.

Sevkiyatların 15 Kasım - 6 Aralık arasında Derince, İskenderun, Mersin, İzmir, Bandırma, Tekirdağ, Samsun ve Karasu limanlarına yapılması bekleniyor.

Ticaret kaynakları alım fiyatlarının navlun dahil (c&f) veya Türkiye'de depoya teslim (EXW) usulüyle verildiğini belirttiler.

Mısır TMO
TMOMısır alımı325 bin tonihaleuluslararası
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24