TMO, Suriye’den 20 bin ton hububat alacak, taşıma için 1,3 milyon lira harcayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Suriye’nin Tel Abyad bölgesinden 20 bin ton hububat alacak. Kurum, hububatın Tel Abyad bölgesinden Şanlı Urfa’ya taşınması için 1,3 milyon lira harcayacak.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Suriye’den zeytinyağı alınması geçen yaz tartışmalara neden olan TMO ,Şanlıurfa Merkez Şube Müdürlüğü de Suriye’den hububat almaya hazırlanıyor. Kamu İhale Kurumu’na bağlı Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yayımlanan ihale bilgilerine göre, Suriye’nin Tel Abyad bölgesinden alınacak olan 20 bin ton hububat TMO’nun Şanlıurfa Merkez Şube Müdürlüğü’ne bağlı depolara taşınacak.

1 milyon 300 bin liraya taşınacak

Hububatların Türkiye’ye taşınması için yapılan ihaleye altı şirketin kaldığı belirtilirken 1 milyon 300 bin TL teklif veren Öz-Duy Uluslararası Taşımacılık Şirketi ile 3 Ocak tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşmeye göre şirket 30 Haziran tarihine kadar, yaklaşık altı boyunca Tel Abyad’daki hububatları Şanlıurfa’ya taşıyacak.

Özden Güngör: Üretim her yıl azalıyor

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör, “Türkiye’de 21 milyon dönümlük alanda buğday ekimi yapılıyordu bu rakam 19 milyon dönüme kadar geriledi. Türkiye’nin 82 milyon nüfus var ve dört milyon Suriyeliyi de dahil ettiğimizde bu rakam 86 milyonu buluyor. Yani 86 milyon insanı doyurmak için bizim 21 milyon ton buğday üretmemiz gerekiyor fakat biz 19 milyon buğday üretimi yapıyoruz. Geçmiş yıllara göre üç milyon ton daha az buğday elde ediyoruz. İktidar aradaki farkı ihraç ederek kapatmaya çalışıyor” diye konuştu.

"Çiftçiler üretimden vazgeçiyor"

Türkiye’de ekim alanlarının daraldığına dikkati çeken Güngör sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Üretici buğday ekmekten vazgeçti. ‘Dışarıdan un ihraç edeceğiz’ denilerek 4- 5 milyon ton buğday alıyoruz. TMO her yıl zarar ediyor. Sadece 2019 yılında 7.6 milyon ton buğday ithal ettik. Bu son yılların rekorudur. Geçtiğimiz yıllarda biz bu kadar buğday ithal etmemiştik. 2002’de 2019’un sonu itibarıyla biz 60 milyon ton buğday ithal ettik. Buğday ithalatına 17 yılda 16 milyar dolar dedik.

Buğday’ın anavatanı biziz, buğdayı biz biliyoruz, topraklarımız elverişli ve yapılacak tek şey o kadar basit ki, biz yıllardır ‘buğday üreticisini destekle bizim üreticimiz buğday üretsin’ diyoruz. İlaç, gübre ve mazot maliyeti Türkiye’de çok yüksek. Çiftçiler bu nedenlerden dolayı üretimden vazgeçiyor. Çiftçi kayıt sistemine göre 700 bin kayıt sisteminden düştü ve nedeni ise çiftçilerinin çiftçilikten vazgeçmesidir.”

Daha önce arpa alınmıştı

TMO, Suriye’nin Çobanbey İlçesinde bulunan arpaların Türkiye’ye taşınması için iki defa ihale yaptı. TMO Gaziantep Şube Müdürlüğü, Çobanbey geçici işyerinde bulunan arpanın karayolu ile Gaziantep’e taşınması için bir şirketle yaklaşık beş aylık sözleşme imzaladı. Bu şirkete de toplam 1 milyon 117 bin TL ödendi. TMO Gaziantep Şube Müdürlüğü 23 Aralık tarihinde de Çobanbey’den Gaziantep, Kahramanmaraş ve Kilis’e karayolu ile arpa taşınması için bir başka ihale daha yaptı. İhaleye 1 milyon 260 bin TL teklif veren şirketin ihaleyi kazandığı açıklandı.